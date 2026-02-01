Habertürk
Habertürk
        Diyarbakır'daki saldırı girişiminde 3 gözaltı!

        Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne EYP'li saldırı girişiminde 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 11:25 Güncelleme: 01.02.2026 - 11:35
        Diyarbakır'daki saldırı girişiminde 3 gözaltı!
        Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, 25 Ocak 2026 günü Diyarbakır il Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binası yerleşkesine yönelik el yapımı patlayıcı (EYP) kullanılarak gerçekleştirilen saldırı girişimiyle ilgili olarak güvenlik birimlerince yürütülen çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

        İHA'da yer alan habere göre valilik açıklamasında şunlar kaydedildi: "Emniyet birimlerimizdeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecek kamu düzeninin korunması ve toplum güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm tedbirler kararlılıkla uygulanmaya devam edilecektir."

