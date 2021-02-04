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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Domuz bağı vahşetinde 'ormancı' detayı!
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Domuz bağı vahşetinde kapıyı 'ormancıyız' diye açtırmışlar

Ordu'nun Korgan ilçesinde yalnız yaşadığı evde, domuz bağı yöntemiyle bağlı cansız bedeni çarşafa sarılı halde bulunan Makbule Sarı'nın (74) katil zanlısı, Hayrettin Görgülü ve yeğeni Serkan Uluz hakkındaki soruşturma tamamlandı. Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede zanlılar hakkında "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası istendi. İddianamede zanlıların kendilerini ormancı olarak tanıtarak eve girdikleri ve yaşlı kadını yardım çağırmaması için öldürdüklerine yer verildi. Zanlıların evden bir çuval fındık ile televizyon çaldıkları da tespit edildi

SON DAKİKA: Domuz bağı vahşetinde 'ormancı' detayı!
Domuz bağı vahşetinde 'ormancı' detayı!
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DHA

Ordu'nun Korgan ilçesinde yalnız yaşadığı evde, domuz bağı yöntemiyle öldürülen Makbule Sarı'nın (74) katil zanlısı, Hayrettin Görgülü (27) ve yeğeni Serkan Uluz (23) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 14 Kasım 2020 tarihinde ilçeye bağlı Saraaliç Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Makbule Sarı'dan uzun süre haber alamayan kızı, mahalle muhtarından yardım istedi. Muhtar da polise bilgi verdi. Adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Makbule Sarı´nın domuz bağı yöntemiyle el ve ayakları bağlı cansız bedenini çarşafa sarılı halde buldu. Yapılan incelemede evdeki para ve değerli eşyaların çalındığı tespit edildi.

FINDIĞI SATIP TV'Yİ ÇÖPE ATMIŞLAR

Cinayete kurban giden yaşlı kadının katil zanlılarını belirlemek için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden tespit edilen bir aracın kiralık olduğu saptandı. Kiralık araçla cinayetten bir gün önce ilçeye geldikleri belirlenen Hayrettin Görgülü ve yeğeni Serkan Uluz, gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki ilk sorgularında cinayeti itiraf etti. Dayı ve yeğen cinayeti maddi sıkıntılar nedeniyle işlediklerini söylerken, evden aldıkları 1 çuval fındığı sattıklarını, televizyonu ise çöpe attıklarını bildirdi. İkilinin olayda kullandığı eldiven de polis tarafından bulundu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi. Dayı Hayrettin Görgülü ve yeğeni Serkan Uluz çıkarıldıkları Fatsa Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, Ünye M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

ZANLILAR HAKKINDA 'AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET' İSTENDİ

Dayı ve yeğen hakkındaki soruşturma tamamlandı. Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheliler hakkında 'kasten öldürme' suçundan hazırlanan iddianame, Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanık Görgülü ve sanık Uluz hakkında maktul Makbule Sarı´ya karşı tasarlayarak, canavarca hisle eziyet çektirerek, beden veya ruh bakamından kendini savunamayacak kişiye karşı, bir suçun delillerini gizlemek ve işlenişini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla 'kasten öldürme' suçu açısından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istenildi.

Ayrıca Mahbule Sarı'ya karşı 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarına, atılı suç birden fazla kişiyle birlikte ve beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı işlendiğinden bir kat artırım yapılması, "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve "gece vakti birden fazla kişi ile birlikte beden bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.

KENDİLERİNİ ORMANCI OLARAK TANITMIŞLAR

İddianamede sanıkların eylemi olay tarihinden önce aralarında konuşarak, anlaşarak planladıkları, ortak suç işleme kararı çerçevesinde hareket ettikleri, olay üzerinde müştereken fiili hakimiyet kurdukları, bu amaç için kiraladıkları araç ile Korgan ilçesine gelerek maktulenin bulunduğu mahalle mevkiine geldikleri belirtildi.

Havanın kararmasını bekleyen sanıkların, maktuleye kendilerini ormancı olarak tanıtıp kapıyı açtırdıkları ve maktuleyi darp ederek etkisiz hale getirdikleri, maktuleyi bağırmaması, yardım çağırmaması amacıyla bağladıkları, çarşaf içerisine sardıkları ve bu suretle öldürdükleri, maktuleye karşı ayrıca nitelikli yağma eyleminde bulunduklarına da iddianamede yer verildi.

Zanlıların yargılanmasına 12 Şubat'ta başlanacak.

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