Ekrem İmamoğlu: İstanbul'u depreme hazırlamak önemli bir motivasyonumuz İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm hakkında, "Yapmamız gereken başarmamız gereken ve sonuçlandırmamız gereken çok işimiz var. Hızlı hareket etmemiz lazım ve zaman kaybetmememiz lazım. Bütün bunları arkadaşlarımızla konuşuyoruz ve bu büyük bir seferberlik aslında bahsettiğimiz şey. Çok büyük bir seferberlik" dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, depreme hazırlıkla ilgili, "Hızlı hareket etmemiz lazım ve zaman kaybetmememiz lazım. Bütün bunları arkadaşlarımızla konuşuyoruz ve bu büyük bir seferberlik aslında bahsettiğimiz şey. Çok büyük bir seferberlik" dedi. İmamoğlu, "İstanbul'u depreme hazırlamak, riskli yapıları yenilemek önemli bir motivasyonumuzdur" ifadesini kullandı.

KİPTAŞ Kartal Kaper Sitesi Hak Sahipleri, Daire Belirleme Kura Çekiliş Töreni, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımı ile Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Törene KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Kaper sitesi ev sahipleri katılım gösterdi.

REKLAM

"BİR HANEYİ BİLE DÖNÜŞTÜRMENİN DÖRT CANI KURTARACAĞI ÇOK NET"

Törende konuşan İmamoğlu, "Dolayısıyla baktığımızda bir haneyi bile dönüştürmenin dört canı kurtaracağı çok net" dedi.

Ekrem İmamoğlu, "Yaklaşık 1200 yurttaşımız aslında bu değerli işten faydalanacak. Az önce de sözüm söylendi. Türkiye'de hane halkının ortalamasını 3 küsür diyoruz ama 4 kabul edebiliriz. Yani bir hanede 4 kişi yaşıyor. Dolayısıyla baktığımızda bir haneyi bile dönüştürmenin dört canı kurtaracağı çok net. İstanbul'da deprem meselesi hepimizin bir kabusu ve Allah geçinden versin diyoruz çünkü tarihsel süreçte doğanın ortaya koyduğu bir gerçekle depremin olmaması diye bir kavram yok, olacak. Ama geç olması duamız çünkü ne yazık ki çok eksiğimiz var. Yani yapmamız gereken başarmamız gereken ve sonuçlandırmamız gereken çok işimiz var. Hızlı hareket etmemiz lazım ve zaman kaybetmememiz lazım. Bütün bunları arkadaşlarımızla konuşuyoruz ve bu büyük bir seferberlik aslında bahsettiğimiz şey. Çok büyük bir seferberlik. Hızlı olmak zorunda ama hızlı demek hata yapmak demek değil. Birinin malını sıkıntıya sokmak demek değil. Hukuken birini ürkütmek değil. Şeffaflıkla aynı böyle karşılıklı konuşarak uzlaşarak güven vererek birbirimize. Ben her birinizin yuvasının sağlam olmasıyla kafamı yastığıma rahat koyabilirim" dedi.

"BİR KANUNA İHTİYACIMIZ VAR, HUKUKSAL BİR ZEMİNE İHTİYACIMIZ VAR"

İmamoğlu, "İşte bütün bu bakış açısıyla hareket ettiğimizde daha hızlı hareket ederiz. Yetmez bir kanuna ihtiyacımız var. Hukuksal bir zemine ihtiyacımız var. Onun sağlanması lazım. Yetmez kamu bankaları bu işte kapılarını ardına kadar açmalı. Ya Allah aşkına bu işin partisi olur mu? Bu işin partisi olmaz. Bu işin siyaseti hiç olmaz. Burada yaşayan her vatandaşımız bizim için kıymetli bu deprem Allah geçinden versin öldürdüğü zaman bizi öldürecek. Biz iyi işler yaparsak yaşadığı zaman da bizim insanımız yaşayacak" diye konuştu.

"İSTANBUL'U DEPREME HAZIRLAMAK ÖNEMLİ BİR MOTİVASYONUMUZDUR"

"İstanbul'u depreme hazırlamak, riskli yapıları yenilemek önemli bir motivasyonumuzdur" diyen İmamoğlu, "Bakın KİPTAŞ ilk kez mahalle aralarına sokak aralarına giriyor. Onun için bugüne kadar yaklaşık 10 bine yakın bağımsız birimden oluşan 15 projeyi tamamladık anahtarlarını verdik. Yine 8 bine yakın bağımsız birimden oluşan 20 projeyi başlattık. Devam ediyor. Yine 9200'e yakın bağımsız birimden oluşan 36 projeyi de sahada çalışmaları ya sonuçlandı ya sonuçlanmak üzere. Baktığınızda bunların her birisi işte depreme dönük insan canı kurtaran alanlar. Üst üste koyduğunuzda yaklaşık olarak 30 bine doğru koşan sayıda bağımsız birimi tekrar güvenli bir ortama kavuşturuyor" dedi.

İmamoğlu, "Sizlerin evet oylarınıza talibiz ama her şeyden önce sizin gönlünüzdeki sevgiye talibiz. Oy verseniz de vermeseniz de. Sevgiye ve güvene talibiz. Oy peşinden gelir. Önce ona talibiz. O bakımdan bize vereceğiniz her oy bizi daha güçlü kılacak. Daha çok iş üreteceğiz göreceksiniz. Ve vatandaşımızın beklediği huzur güven ortamını daha fazla yaşatacağız size" diye konuştu.