İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'ndeki İYİ Partili meclis üyelerinin istifaların ardından kendisine yapılan 'Eş Başkan' yakıştırmaları olduğu iddiasına tepki gösteren İmamoğlu, "Benim kulağım kötü sesleri hiç duymuyor. Kötü sözleri de duymuyor" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, "Bir siyasi partinin kendi iç meselesine ne yorum yaparım, ne de müdahil olurum. Sadece, eğer orada bir anlaşmazlık, bir kavga, bir gürültü varsa bundan üzüntü duyarım. Şu anda bende uyandırdığı tek his bu, keşke olmasa. Keşke kendi içlerinde daha bütünlükçü bir yapıları olsa." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane meclis binasında düzenlenen İstanbul Gençlik Meclisi açılış oturumuna katıldı. Oturumda gençlere seslenen İmamoğlu, programın ardından basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı.

"HER SİYASİ PARTİNİN İBB ADAYINA SAYGI DUYUYORUM"

AK Parti İstanbul İl Başkanlığında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen aday belirleme toplantısı hakkındaki soruyu yanıtlayan İmamoğlu, "Bütün siyasi partilerin çalışmalarını duyuyoruz. İstanbul'da belli ki çoklu bir İstanbul adayları yarışı olacak, farklı siyasi partilerin. Bu fayda getirir, farklı düşüncelerin farklı bakış açılarının yarışabildiği bir zeminin varlığını önemsiyorum. Umarım o fikirlerin daha iyi tartılıp, ölçülebildiği bilgi alma ortamlarının varlığıyla daha güçlü bir demokrasi şölenine dönüştüğü bir İstanbul seçimini yaşarız; ama hep söylüyorum. Elbette ki her siyasi partinin İstanbul Büyükşehir adayına saygı duyuyorum. Elbette her biri değerli kimlikler, kişiliklerdir. Ben şahsen İstanbulluların ihtiyaçlarına odaklı bir kampanya yürüteceğimi, bundan önce de öyle yürüttüğümü, yönettiğimi ve insanlarla toplumla konuştuğumu çok fazla adayların üzerinden bir kampanya yönetmediğimi defalarca dile getirdim. Bunun bu seçimde daha da başarılısını yaşatacağım İstanbullulara. Çünkü 5 yıldır muazzam bir diyalog köprümüz var İstanbullularla. Tabiri caizse sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe bunu çok güçlü bir kampanyaya inşallah dönüştüreceğiz. Her partinin adayı hayırlı olsun" dedi.