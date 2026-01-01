Habertürk
        Son dakika: Elazığ'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı | Son dakika haberleri

        Elazığ'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı

        Kar yağışının etkili olduğu Elazığ'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 12:45 Güncelleme: 01.01.2026 - 12:45
        Feci kaza! Minibüs şarampole devrildi!
        Kar yağışının etkili olduğu Elazığ'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

        KAYARAK ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

        İHA'nın haberine göre kaza, Elazığ-Bingöl kara yolu Mollakendi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kovancılar-Elazığ seferini yapan minibüs, karla kaplı yolda kayarak şarampole devrildi. Kazada, 9 kişi yaralandı.

        TEDAVİ ALTINA ALINDI

        Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

        OLAYLA İLGİLİ İNCELEME

        Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

