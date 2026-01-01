Elazığ'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı
Kar yağışının etkili olduğu Elazığ'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
KAYARAK ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
İHA'nın haberine göre kaza, Elazığ-Bingöl kara yolu Mollakendi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kovancılar-Elazığ seferini yapan minibüs, karla kaplı yolda kayarak şarampole devrildi. Kazada, 9 kişi yaralandı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME
Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.