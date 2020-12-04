En acı fotoğraf! Baba ve 2 oğlu korona! 0:00 / 0:00

DHA

Bartın'ın Yanaz köyünde yaşayan Alim Yücetaş (76),11 Kasım tarihinde rahatsızlanarak, Bartın Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Alim Yücetaş, 23 Kasım günü Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirerek köydeki mezarlıkta toprağa verildi. Almanya´da yaşayan oğlu Mustafa Yücetaş (56) da Almanya´da koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

BABANIN ARDINDAN BÜYÜK OĞLU ÖLDÜ

DHA'da yer alan habere göre Mustafa Yücetaş, önceki gün babasının yanında toprağa verildi. Babası Ali Yücetaş ile birlikte yaşayan Muhammet Yücetaş (50) ise koronavirüs nedeniyle 12 Kasım günü hastanede tedaviye alındı.

ÜÇÜ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Muhammet Yücetaş da dün sabah saatlerinde yaşam savaşını kaybetti. Muhammet Yücetaş, ağabeyi ve babasının yanına defnedildi.

EMRE YÜCETAŞ: "DİKKATLİ OLUN"

Muhammet Yücetaş´ın maden işçisi olan torunu Emre Yücetaş (20),"Önce dedemi sonra amcamı şimdi de babamı kaybettim. Herkes dikkatli olsun. Biz bu pandeminin başından beri çok dikkatli davranıyorduk. Ama şimdi anladık ki daha dikkatli olmamız gerekiyormuş; bu virüs herkese bulaşabilir. Bugün bize yarın size olabiliyor. Herkesin dikkatli olmasını istiyorum" dedi.