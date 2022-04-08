Engelliymiş gibi yürüdü! Akılalmaz olay! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberler... Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 18-29 Mart tarihleri arasında Yedi Ocak, Fakıuşağı, Esenevler mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

ARALARINDA 62 SUÇ KAYDI OLAN ŞÜPHELİ VAR

İHA'da yer alan habere göre hırsızlık olaylarının gerçekleştiği binalardaki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, evlerden ziynet eşyası ve para çalan kadınların daha önce de 62 suç kaydı bulunan E.Ç., 13 suç kaydı bulunan M.A. ile 5 suç kaydı bulunan B.Ç. olduğunu tespit etti.

ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Yapılan fiziki takip sonucu adresleri belirlenen zanlılar yapılan baskınla kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ç. ile M.A. tutuklanırken B.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İŞTE 5 EVDEN ÇALDIKLARI ALTINLAR

Zanlıların 5 farklı adresten 1 adet 22 ayar 50 gram kolye, 1 adet 22 ayar 15 gram kolye, 1 adet 22 ayar 12 gram kolye, 3 adet 22 ayar altın yüzük, 1 adet 14 ayar 10 gram bilezik, 1 adet 14 ayar 3 gram kolye, 3 adet 14 ayar altın bileklik, 2 adet çeyrek altın ile 20 dolar ve 500 TL nakit para çaldıkları öğrenildi.

O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

Öte yandan, kadınların apartmanlara giriş ve çıkışları güvenlik kameralarına yansırken tanınmamak için zaman zaman kıyafet değiştirdikleri ve engelliymiş gibi yürüdükleri görüldü.