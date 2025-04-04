EPDK'dan açıklama geldi! Elektriğe zam mı geldi?
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mesken grubu için elektriğe zam geldiğini duyurdu. Yaşanan son dakika gelişmesi, "Elektriğe yüzde kaç zam geldi?" sorusunu beraberinde getirdi. İşte 2025 elektrik zammına ilişkin tüm detaylar...
EPDK elektrik fiyatlarına zam yapıldığını duyurdu. Elektriğe gelen zammın 5 Nisan itibarıyla geçerli olacağı belirtildi. EPDK'nın açıklamasında elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında değişikliğe gidildiği açıklandı.Peki Elektriğe zam mı geldi, elektriğe ne kadar zam geldi? İşte detaylar...
ELEKTRİĞE ZAM MI GELDİ?
EPDK'dan yapılan açıklamaya göre mesken grubu için elektrik fiyatına yüzde 25, kamu ve özel hizmetler grubu için yüzde 15 zam yapıldı
EPDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için %25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için %15, sanayi abone grubu için %10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için %12,4 oranında artış yapılmıştır."
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu; elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için yüzde 15, sanayi abone grubu için yüzde 10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 12,4 oranında artış yapıldığını duyurdu.
Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 259,04 TL oldu.
Ayrıca BOTAŞ'ın internet sitesinde ilan ettiği BOTAŞ doğalgaz toptan satış fiyatları ışığında: Nihai doğalgaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama yüzde 24,2 oranında artış olduğu belirtildi.
ZAMLI TARİFE NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
Tarifeler 5 Nisan 2025 tarihi itibariyle geçerli olacak.