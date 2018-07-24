Cumhurbaşkanı Erdoğan, "21 günün düşmesi söz konusu değil" dedi. Erdoğan, Mesut Özil hakkında, "Takındığı tavır yerli ve milli, gözlerinden öpüyorum. Fotoğrafı hazmedemiyorlar" ifadelerini kullandı. F35'lerin teslimi konusunda ise "Bu konuda herhangi bir endişeye gerek yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gündemdeki soruları yanıtladı.

AK Parti Grup Toplantısında bedelli askerlik hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Askerlik meselesini yeni ve köklü bir anlayışla ele almamız gerekiyor. Gerekli düzenlemelerin ve çalışmaların yapılmasının ardından Türkiye'de bir daha bedelli kanununa ihtiyaç olmayacak şekilde düzenleme yapacağız. Bu millet asker bir millettir. Onun ruhundaki o hassasiyeti ve inceliği de kaybetmek istemiyoruz. Hem tüm vatandaşlarımıza temel askerlik eğitimini vereceğimiz, hem de TSK'nın gücünü uzman hale getireceğimiz bir sistem üzerinde çalışacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "21 günün düşmesi söz konusu değil" dedi.

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