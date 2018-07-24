Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik konusunda, "Türkiye'de bir daha bedelli kanununa ihtiyaç olmayacak şekilde düzenleme yapacağız. Bu millet asker bir millettir. Onun ruhundaki o hassasiyeti ve inceliği de kaybetmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Komşumuz Yunanistan'ın başkenti Atina'da çıkan yangını üzüntüyle öğrendiğimizi bildirmek istiyorum. İhtiyaç duyulduğunda her türlü yardımı göndereceğimizi Yunan makamlarına ilettik. Tüm Yunan halkına şahsım ve milletim adına başsağlığı diliyorum.

Yemin törenimizin ardından bakanlarımızı kamuoyuna açıkladık, bakan yardımcılarımızın bir kısmını belirledik. Bakanlarımız kendi sorumluluk alanları ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli eylem planları hazırlıyor. Seçim sürecindeki taahhütlerimizi de hemen uygulamaya geçireceğiz. 100 günlük program çalışmalarımız devam ediyor. OHAL konusunda söz verdik, sözümüzü yerine getirdik. Çünkü her zaman dediğimiz gibi, ne aldanan olacağız ne de aldatan dedik ve bu gerçeği bir kez daha uygulamaya geçirdik. Terörle ilgili tüm düzenlemeler ve bedelli askerlik kanunlarıyla ilgili Meclis'ten geçirerek sözümüzü tutmuş olacağız.

BEDELLİ ASKERLİK

Askerlik meselesini yeni ve köklü bir anlayışla ele almamız gerekiyor. Gerekli düzenlemelerin ve çalışmaların yapılmasının ardından Türkiye'de bir daha bedelli kanununa ihtiyaç olmayacak şekilde düzenleme yapacağız. Bu millet asker bir millettir. Onun ruhundaki o hassasiyeti ve inceliği de kaybetmek istemiyoruz. Hem tüm vatandaşlarımıza temel askerlik eğitimini vereceğimiz, hem de TSK'nın gücünü uzman hale getireceğimiz bir sistem üzerinde çalışacağız.

OHAL YETKİSİ

İhtiyaç duyulan her zaman ülke genelinde veya belli yerlerde OHAL ilan etme yetkimiz vardır. Böyle bir ortamda hiç kimsenin ülkemizi terörle mücadele konusunda çıkardığı kanunlar konusunda eleştirmeye hakkı olamaz. Bizim için önemli olan kimin ne dediği değil, ülkemizin neye ihtiyacı olduğudur. Güvenlik güçlerimizin bir süredir, sınırlarımızın içinde veya dışında yürüttüğü operasyonlar bunun göstergesidir. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile yaklaşık 4 bin kilometrekare alanı Suriyeli kardeşlerimiz için güvenli hale getirdik. Şimdi Münbiç'te yeni bir dönem açıyoruz. Hudutlarımızda tek bir terörist kalmayana kadar, Suriyeli kardeşlerimiz evlerine geri dönene kadar operasyonlarımız sürecektir. Gerçek dostlarımız bu mücadelede yanımızda olanlardır. Türkiye'ye yönelik böyle tehditlere rağmen, teröristlerin yanında yer alanları da asla unutmayacağımızı belirtmek isterim.

İSRAİL'İN KARARI

Bu coğrafyada çekilen her acının sızısını yüreğimizde hissediyoruz. Hiç şüphesiz bölgemizdeki en mazlum coğrafya Filistin'dir. Karşımızda kendisi dışında hiç kimsenin hukukunu tanımayan bir devlet vardır. Bu düzenleme İsrail'in dünyadaki en siyonist, en faşist, en ırkçı devlet olduğunun kanıtıdır. İsrail'in bu düzenlemeden sonra siyonizm, faşizm ve ırkçılık ile söyleyecek hiçbir sözü kalmamıştır. Hitler'in ari ırk anlayışı işe bunlar arasında hiçbir fark yoktur. Türkiye olarak, İsrail yönetiminin haksızlıklarına karşı çıkmayı sürdüreceğiz.

Günümüz dünyasında bağımsızlığın, hedeflere ulaşmanın yolu imandan, inançtan, çalışmaktan geçiyor. Bir de siyaseti, diplomasiyi, ekonomiyi eklemek gerekiyor. Bugün Türkiye her alanda itibarlı bir ülke haline gelmişse bunda en büyük pay milletimize olan inancımızdır. Hem milletimize hem kendimize inandık, güvendik hem de ülkemizi büyüttük. Son 5 yılda maruz kaldığımız her saldırıyla birlikte ekonomik hançerin sırtımıza saplanma nedeni budur. Tüm milletimiz emin olsun ki kazandıklarımız karşısında bu faturanın hiçbir kıymeti yoktur.

EKONOMİK HEDEFLER

Çok yakında, ekonomik olarak da çok büyük kazanımlar elde edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'nin büyümesini, kalkınmasını engelleyemiyorlar. Şöyle sağlam bir hamleyle bu sıraları öne taşımanın önünde hiçbir mani yoktur. Çalışanlarımızdan yıllarca kesilen konut edindirme yardımını kim gerçekleştirdi, biz gerçekleştirdik. Bunlar öyle ufak, basit rakamlar değil. Doların çok düşük seviyede olduğu dönemde, bu kesintiler için 4,5 milyon kişiye 15 milyar lira konut edindirme yardımı için de 8,5 milyon kişiye 3,5 milyar lira ödeme yaptık. Bunu biz yaptık; neredeydi CHP, neredeydi diğerleri? Onlar memuru, işçiyi sömürdüler. Biz geldik, bu devletin memuruna, işçisine borcu biz ödedik. 15 yıl geçti bunlar unutuldu.

Turizmde çok hareketli ve bereketli bir sezon yaşıyoruz. Turizm gelirlerinde rekor kıracağız. Merkez Bankası rezervlerimiz şu an itibariyle 102 milyar dolara çıkarak yeniden toparlanma başlamış vaziyette. Bizden önceki iktidarların hepsi IMF'e borçlandı, biz bunları sildik süpürdük.

YEREL SEÇİMLER

Türkiye yönetim sistemi değişikliğini 16 Nisan 2017 halkoylaması ve 24 Haziran seçimleriyle tamamlamıştır. Önümüzde kısa vadeli tek bir seçim vardır, 2019 Mart'ındaki mahalli idareler seçimidir. 16 Ağustos'ta olağan kongremizi yapıyoruz, ardından mahalli idarelet seçimine ilişkin çalışmalarımızı başlatacağız. Siyasette de erken kalkan yol alır. Biz partimizi kurduğumuzdan beri her seçime ilk günkü heyecanla hazırlandığımız için bu başarıları elde ettik.

Milletimize sesleniyorum, partimize sesleniyorum; milletimizin verdiği mesajları doğru şekilde almaz, eksiklerimizi düzeltmeden sandığa gidersek bu bize yakışmaz. Hesaba çekilmeden, kendimizi hesaba çekmeyi bilmeliyiz. Diğer partilerin halini görüyorsunuz değil mi, biz o hale düşemeyiz, bu bize yakışmaz. Bize kibir, gurur asla yakışmaz. 2019 Mart'ı için de milletimizin sesine kulak vereceğiz, kimlerle devam edeceğimize karar vereceğiz. Önümüzde 7 aylık bir süreç var. Büyük ihtimal pazar günü Meclisimiz kapanıyor. Seçim bölgelerinde o andan itibaren Mart'ın hazırlıklarına başlamış olacağız."

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