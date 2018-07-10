TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların yemin töreni için Geçici Başkan Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı.

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Toplantıda ilk olarak, önceki birleşimde yer almayan AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ant içti.

Daha sonra yeni bakanların atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy

Maliye ve Hazine Bakanı: Berat Albayrak

Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk

Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Hakdemirli

Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan

YEMİN TÖRENİNDEN NOTLAR

Yemin töreni için Meclis'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlar kuliste sohbet ettiler. Habertürk Ankara o anları böyle görüntüledi:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kızı ve kuzenleri yemin törenini Meclis'te böyle izledi.

Milli Savunma Bakanı olan, eski Genelkurmay Başkanı emekli Org. Hulusi Akar, yemin töreni için geldiği Meclis'te böyle karşılandı.