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Son dakika... Erdoğan, Washington Post'a Kaşıkçı cinayetini yazdı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington Post gazetesine Kaşıkçı cinayetini kaleme aldı. Erdoğan, "Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayetine ilişkin cevaplaması gereken pek çok soru var. Emri Kral Selman'ın verdiğine inanmıyorum. Cinayeti işleyenlerin, Suudi Arabistan’da derdest edilen 18 şüphelinin içinde olduğunu biliyoruz. Cenazesini bulup cinayeti aydınlatmak boynumuzun borcu" dedi.

02.11.2018 - 22:09 | Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington Post gazetesine Kaşıkçı cinayetini kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaleme aldığı makalede, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Türkiye'nin duruşunu anlattı.

"EMRİ KRAL SELMAN'IN VERDİĞİNE İNANMIYORUM"

Erdoğan, "Kaşıkçı'yı katletme emri Suudi hükümetinin en üst makamlarından geldi. Emri Suudi hükümetinin en üst makamlarından geldi. Emri Kral Selman'ın verdiğine inanmıyorum. Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi emrini Hadim ül-Haremeyn Kral Salman’ın verdiğine inanmam kesinlikle mümkün değildir" dedi.

"CİNAYETİ İŞLEYENELERİN 18 KİŞİNİN İÇERİSİNDE OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Erdoğan, "Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayetine ilişkin cevaplaması gereken pek çok soru var. Gayretlerimiz neticesinde tüm dünya, Cemal Kaşıkçı’nın soğukkanlı biçimde bir suikast timi tarafından öldürüldüğünü öğrendi. Cinayeti işleyenlerin, Suudi Arabistan’da derdest edilen 18 şüphelinin içinde olduğunu biliyoruz. 

"İSLAMİ USULLERE UYGUN ŞEKİLDE DEFNEDİLMEYİ HAK EDİYOR"

Kaşıkçı'nın katlinin üzerinden bir ay geçti, kendisi, en azından İslami usullere uygun şekilde defnedilmeyi hak etmektedir. Elimizde bulunan kanıtları, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere tüm dost ve müttefik ülkelerle paylaştık. Cenazesini bulup cinayeti aydınlatmak boynumuzun borcu" ifadesini kullandı.

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