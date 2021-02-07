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Son dakika haberler... Diyarbakır'da 'Eren-2 Narko Terör Tırpan-2' operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da geçen yıl 15 olayda ele geçirilen 1 milyon 203 bin kök Hint keneviri ve 2 ton 920 kilogram esrar maddesine ilişkin şüphelilerin yakalanmasına yönelik "Eren-2 Narko Terör Tırpan-2" operasyonunda, 16 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika: 'Eren-2 Operasyonu'nda 16 gözaltı! - Haberler
AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca narkoterörizmle mücadele çalışmaları kararlılıkla devam ediyor.

AA'nın haberine göre, çalışmalar kapsamında 2020 yılında 15 olayda ele geçirilen 1 milyon 203 bin kök Hint keneviri ve 2 ton 920 kilogram esrar maddesinin sahibi olarak ticaretini yapan şüphelilerin kimlikleri aylar süren titiz çalışmalar sonucu tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla başlatılan "Eren-2 Narko Terör Tırpan-2" operasyonunda, Diyarbakır ve Lice ilçe merkezi ile Lice ilçesi Duru, Kıralan, Karahasan, Dernek ve Daralan mahallelerinde 26 ayrı adreste 16 şüpheli gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada, 2 kilo 200 gram toz esrar, 6 ruhsatsız av tüfeği, 137 fişek, 1 kurusıkı tabanca, 3 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Diyarbakır'da 19 Ocak'ta başlatılan "Eren-2 Narko Terör Tırpan-1" operasyonunda, Diyarbakır ve Lice ilçesi merkezinde, Lice'nin Dibek, Yolçatı, Kutlu, Dallıca ve Araklı mahalleleri ile Hani ilçesinin Çağıl Mahallesi'nde 42 adreste 31 zanlı gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerin 2020 yılında 21 olayda ele geçirilen 2 milyon 514 bin kök kenevir, 2 ton 407 kilogram esrar ve 337 kilogram skunk maddesinin sahibi olarak ticaretini yapan şüpheliler oldukları aylar süren titiz çalışmalar sonucu tespit edilmişti.

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