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Son dakika! 'Evdekal'mıyorlar! Spor yapan da alışveriş yapan da var - Haber

HABERTURK.COM / Ajanslar

Koronavirüse karşı "evdekal" çağrıları devam ederken, vatandaşların bu kurala uymadıkları görüldü. Avcılar sahilinde vatandaşlar spor yapmaya ve banklarda sohbet etmeye devam ederken, Bayrampaşa'da bazı vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarak bir grup satıcının köprü altında yere bezler sererek açtığı tezgahların başına akın etti.

Koronavirüse karşı, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çeşitli önlemler alındı. "Evdekal" çağrısı yapılırken, bazı vatandaşlar bu çağrıya kulak asmadıkları gözlendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. Bağlantı yollarında da yoğunluk gözlenirken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Haftanın son iş gününde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, ekiplerin yoğunluğu azaltma çalıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasında saat 09.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 17 oldu.

SPOR YAPTILAR, BANKLARDA SOHBET ETTİLER

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara evde kal çağrıları yapılmaya devam ederken Avcılar sahilinde sabah erken saatlerde spor yapanlar dikkat çekti. Bazı vatandaşların banklarda oturup sohbet ettikleri görüldü.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs tehlikesi devam ederken yetkililer tarafından "evdekal" çağrıları da sürüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte kent genelinde vatandaşların evde kalmayıp dışarı çıkması dikkat çekti. Sabah erken saatlerde Avcılar Sahili'ne gelen vatandaşlar spor ve yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşların banklarda maskesiz şekilde yan yana oturup sohbet etmesi dikkat çekti.

"SAHİLE İNMİYORUZ Kİ"

Sabah sporu için sahile gelen bir vatandaş ise kendisine yasağın hatırlatılması üzerine sahilin 20 metre yanında olmasına rağmen, "Kısa süreli kalabalık yerlere girmeden çıkıp gidiyorum. Sahile inmiyoruz bu kadardan da bir şey olmaz. Aşağıya inmiyoruz bu kenardayız. Boşluk şimdi kalabalık olsa gelmem" dedi.

'YILAN MERAKI' SOSYAL MESAFE DİNLEMEDİ

Avcılar'da Oto Sanayi'de tamire gelen bir aracın kaputunun içinde yılan gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Araçta itfaiye tarafından yılan araması yapılırken meraklı vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Oto Sanayi içerisinde yaşandı. Aracını tamire getiren bir vatandaş, usta ile birlikte kaputu açınca yılan gördü. Yılan bir anda kaputun içinde kaybolurken itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı aramaya başladı. Araç otolift ile havaya kaldırıldı. Araç içinde yaklaşık yarım saat yılanı arayan itfaiye ekipleri herhangi bir bulguya rastlayamadı.

SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDILAR

Bu sırada tamirhane dışında bekleyen vatandaşlar ise koronavirüs salgını boyunca vurgulanan sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Vatandaşlar yan yana bekleyerek ekiplerin çalışmasını izledi. Ekiplerin aramasında yılana rastlanmazken yılanın tekrar görülmesi durumunda haber verilmesi istenildi.

BAYRAMPAŞA'DA PES DEDİRTEN GÖRÜNTÜ

Bayrampaşa'da bazı vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarak bir grup satıcının köprü altında yere bezler sererek açtığı tezgahların başına akın etti. Koronavirüse rağmen köprünün altındaki kalabalığı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bayrampaşa Terazidere'de bir köprünün altında toplanan bir grup tezgah satıcısı adeta pazar kurdu. Satıcılar, bavul ve çantalarla getirdikleri ufak ev aletlerini köprü altında yere bezler sererek satışa sundu. Kısa sürede yoldan geçen vatandaşlar köprü altında toplanarak alışveriş yapmaya başladı.

Çok sayıda vatandaşın dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid - 19) salgınına aldırış etmeden yakın temasta bulunması pes dedirtti. Satış yapan kişilerin yanlarında küçük yaşta çocukların olması da dikkat çekti. Kalabalık, uzunca bir süre köprü altında alışveriş yaparken, satıcılar kendilerini görüntüleyen gazeteciyi görünce apar topar toplanarak alandan hızlıca uzaklaşmaya çalıştı.