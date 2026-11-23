İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bölge Valileri ile Terörsüz Türkiye Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Terör sona ererken asayişe ilişkin gayretimizi daha da artıracağız. Terörün baskısından kurtulan hiçbir mahallede organize suç örgütlerinin korku salmasına, tefecilerin/darda kalan insanımızı borç... Daha Fazla Göster

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bölge Valileri ile Terörsüz Türkiye Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Terör sona ererken asayişe ilişkin gayretimizi daha da artıracağız. Terörün baskısından kurtulan hiçbir mahallede organize suç örgütlerinin korku salmasına, tefecilerin/darda kalan insanımızı borçla esir almasına, uyuşturucu tacirlerinin gençlerimize musallat olmasına fırsat vermeyeceğiz. Dolandırıcılığa, hırsızlığa ve uyuşturucuya karşı mücadelemizi yoğunlaştıracağız. Vatandaşımızın evinde, iş yerinde, çarşıda ve sokakta huzur içinde yaşaması, bu sürecin günlük hayattaki en somut kazanımı olmalıdır. Bunun için sahaya daha fazla basacağız" dedi Daha Az Göster