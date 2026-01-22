Eyüpsultan'da bir gecekonduda başlayan yangın bitişik nizam bir diğer gecekonduya da sıçradı. Hızla büyüyen yangında gecekondudan çıkamayan bir kişi hayatını kaybederken dumandan etkilenen yaşlı bir kadına olay yerinde tedavi yapıldı.

YANGIN HIZLA BÜYÜDÜ

İHA'nın haberine göre yangın; 07.00 sıralarında İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde henüz bilinmeyen sebeple meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gecekonduda başlayan yangın hızla büyüdü. Yanında bulunan bir başka gecekonduya da kısmen sirayet etti.

MUTFAK TÜPLERİ PATLADI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiyle başlangıç aşamasında olan sirayet engellenirken gecekonduda bulunan mutfak tüplerinin de patladığı öğrenildi.

ENGELİ BULUNAN BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangının başladığı evden çıkamayan ve ayağından sakatlığı bulunan 65 yaşındaki Eray Yavaş hayatını kaybetti.

BİR KİŞİ KURTARILDI

Yanan gecekondunun yanında bulunan bir başka evde ise dumandan etkilenen ve çıkamayan F.B. ekiplerin çalışmaları sonucunda kurtarıldı. F.B.'ye ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

CANSIZ BEDENİN ÇIKARILMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeninin yanan gecekondudan çıkarılma çalışmaları ise devam ediyor.