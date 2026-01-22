Eyüpsultan'da gecekondu yangını: 1 ölü 1 yaralı
Eyüpsultan'da sabah saatlerinde bir gecekonduda yangın çıktı. Alevler yanındaki eve de sıçrarken, engelli bir kişi yaşamını yitirdi. Dumandan etkilenen yaşlı bir kadın ise ekipler tarafından kurtarılarak olay yerinde tedavi altına alındı. Polis ekipleri yangınla inceleme başlattı
Eyüpsultan'da bir gecekonduda başlayan yangın bitişik nizam bir diğer gecekonduya da sıçradı. Hızla büyüyen yangında gecekondudan çıkamayan bir kişi hayatını kaybederken dumandan etkilenen yaşlı bir kadına olay yerinde tedavi yapıldı.
YANGIN HIZLA BÜYÜDÜ
İHA'nın haberine göre yangın; 07.00 sıralarında İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde henüz bilinmeyen sebeple meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gecekonduda başlayan yangın hızla büyüdü. Yanında bulunan bir başka gecekonduya da kısmen sirayet etti.
MUTFAK TÜPLERİ PATLADI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiyle başlangıç aşamasında olan sirayet engellenirken gecekonduda bulunan mutfak tüplerinin de patladığı öğrenildi.
ENGELİ BULUNAN BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yangının başladığı evden çıkamayan ve ayağından sakatlığı bulunan 65 yaşındaki Eray Yavaş hayatını kaybetti.
BİR KİŞİ KURTARILDI
Yanan gecekondunun yanında bulunan bir başka evde ise dumandan etkilenen ve çıkamayan F.B. ekiplerin çalışmaları sonucunda kurtarıldı. F.B.'ye ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
CANSIZ BEDENİN ÇIKARILMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeninin yanan gecekondudan çıkarılma çalışmaları ise devam ediyor.
SOĞUTMA İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
"EVDEN ÇIKARMAYA ÇALIŞTIK"
Yangının çıktığı anda yardım eden Muhammed Asil Orak, "Sabah 06.45'te tam yatacaktım. Patlama sesi duydum. Patlama sesi duyunca cama fırladım, baktım ev yanıyor. Sonra apar topar üstümü giydim, çıktım evden. Yan taraf yanıyordu, buradaki teyzeyi çıkarttık. Yaşlı bir tane teyze vardı. Onu evden çıkarmaya çalıştık. İtfaiye ekipleri geldiğinde yangına müdahale ediyordu. Kimsesizdi, kimsesi yoktu adamın. Gecekondu yanıyor diğer eve sıçrıyor. Diğer evde de yaşlı bir teyze yaşıyordu. Biz onu evden çıkarttık tüm müdahaleleri yaptık ama abiyi kurtaramadık" dedi.
Polis ekipleri yangınla inceleme başlattı.