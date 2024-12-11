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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Fatih'te 4 katlı binada yangın! İtfaiye müdahale ediyor | Son dakika haberleri

        Fatih'te 4 katlı binada yangın! İtfaiye müdahale ediyor

        İstanbul Fatih'te 4 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 08:55 Güncelleme: 11.12.2024 - 09:56
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        Fatih'te 4 katlı binada yangın!
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        Fatih'te, 4 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

        Mimar Hayrettin Mahallesi Doğramacı Sokak'taki binada terlik depolanan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın da etkisiyle çevredeki binaların çatılarına sirayet eden yangın için bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın nedeniyle çevrede yoğun duman gözlendi.

        Kısmen kontrol altına alınan yangın binanın 3, 4 ve çatı katlarında devam ederken çevredeki cadde ve sokaklar trafik akışına kapatıldı.

        İtfaiyenin 26 araç ve 82 personelle yangına müdahalesi sürüyor.

        Öte yandan yangın nedeniyle Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama yaşanıyor.

        Seferler, Kabataş-Sultanahmet ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında icra edilebiliyor.

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