Fatih'te 4 katlı binada yangın! İtfaiye müdahale ediyor İstanbul Fatih'te 4 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor

Anadolu Ajansı Giriş: 11.12.2024 - 08:55 Güncelleme: 11.12.2024 - 09:56 facebook

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