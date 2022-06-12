Son dakika: Feci iddia! 'Şaka' olsun diye suya atılınca boğuldu

Feci iddia! 'Şaka' olsun diye suya atılınca boğuldu 0:00 / 0:00

İHA

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Vezirsuyu mevkisindeki Altınkaya Barajı gölünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Rukiye Ömür arkadaşları ile birlikte piknik yapmak için baraj gölü kenarına gitti.

İHA'nın haberine göre 4 arkadaş piknik yaparken, S.A. iddiaya göre, şaka yapmak için Rukiye Ömür'ün kolundan tutup suya attı.

AĞAÇ DALLARI İLE ÇIKARTTILAR

Yüzme bilmeyen Rukiye Ömür'ün suda çırpındığını gören arkadaşları S.S. ve Y.E.T., kızın yardımına koştu. Çevreden buldukları ağaç dallarını birleştirerek suda çırpınan kıza uzatıp dalların yardımıyla karaya çıkartan arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi.

Ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rukiye Ömür ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Rukiye Ömür yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.