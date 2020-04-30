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Feci kaza kamerada! Kamyona çarpıp can verdi!

Antalya'nın Serik ilçesinde kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Abdil Arslan (49) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza sırasında Abdil Arslan'ın kafasında kask olmadığı belirlendi

motosiklet kazası
DHA

Antalya'da, dün saat 20.30 sıralarında Serik- Manavgat karayolunun Belkıs kavşağı yakınlarında insanın kanını donduran bir kaza meydana geldi. Serik'ten Manavgat ilçesine bağlı Çakış Mahallesi'ndeki evine giden Abdil Arslan'ın (49) kullandığı motosiklet, yola çıkan İlyas Sert'in kullandığı kamyona arkadan çarptı.

 

KAFASINDAN ALDIĞI DARBE SONU OLDU

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Abdil Arslan'ın kafasından aldığı darbe sonucunda olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza sırasında Abdil Arslan'ın kafasında kask olmadığı belirlendi.

Kazada hayatını kaybeden Abdil Arslan, 49 yaşındaydı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Abdil Arslan'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kaza sonrası kamyon sürücüsü İlyas Sert ise polis tarafından gözaltına alındı.

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