Bursa'da meydana gelen trafik kazasında bir kadın can verdi, eşi ve torunu ise ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, otomobiliyle İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nda İzmir istikametine seyreden Sabit Erol Gündüz (65),Mudanya yol ayrımında, aynı istikamette ilerleyen M.G. idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.
BİR KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
AA'daki habere göre otomobilin kopan tavan kısmı, araçtan yaklaşık 100 metre geride bulunan kamyonun kasa kısmında asılı kaldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücünün eşi Şefika Gündüz'ün (62) yaşamını yitirdiğini belirledi.
YOL TRAFİĞE BİR SÜRE KAPANDI
Ağır yaralanan Sabit Erol Gündüz ile torunu M.L.G. (2) ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Kaza nedeniyle İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Mudanya yol ayrımı kesiminde trafik kontrollü olarak sağlandı. Kadının cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Araçların kaldırılmasının ardından otoyolda trafik normale döndü.
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