FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI!

ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in altıncı faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 25 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.00-4.25 aralığına çekti.

Böylece Fed 5 kez 'pas' demesinin ardından yılın ilk faiz indirim kararını aldı. 2024 yılında FOMC aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine gitmiş, eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise bugüne kadar 'bekle-gör' anlayışını benimsemişti.