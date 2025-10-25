Habertürk
        Fenerbahçe'nin borcu 28 milyar 710 milyon lira - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin borcu 28 milyar 710 milyon lira

        Fenerbahçe Kulübü, gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul öncesinde finansal tabloları paylaşırken, kulübün borcunun 28 milyar 710 milyon lira olduğunu duyurdu

        Giriş: 25.10.2025 - 11:28 Güncelleme: 25.10.2025 - 11:31
        Fenerbahçe'nin borcu açıklandı
        Fenerbahçe Kulübü, gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul öncesinde finansal tabloları paylaşırken, kulübün borcunun 28 milyar 710 milyon lira olduğunu duyurdu.

        Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 18 milyar 939 milyon 53 bin lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 9 milyar 770 milyon 957 bin lira olduğu belirtildi.

        Açıklanan raporda, 21 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Fenerbahçe'nin borcunun 28 milyar 710 milyon lira olduğu ifade edildi.

