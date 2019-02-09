Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bursaspor galibiyeti sonrasında açıklamalar yaptı. BeIN SPORTS yayınına katılan Orman şunları söyledi:

Çok mutluyuz. Maçın başından beri belliydi. Beşiktaş artık iyi bir hava yakaladı. Camia ve takım adına, statta iyi bir hava var o da sahaya etki ediyor. Lige de iyi başladık. Bursaspor ciddi bir rakip çok değerli bir camia. Çok mutluyuz"

"Kagawa kendini ispat etmiş bir oyuncu. Ne olduğu, nasıl oynayacağı belli bir oyuncu, müthiş bir yetenek. Ancak burada konuşulması gereken şey Burak Yılmaz diye düşünüyorum. Taraftarımız maçtan evvel onu tribünlere çağırdı. Oyuncu da bir moral buldu. İki tane inanılmaz gol attı. İlk gol zor bir golcü, ikinci gol de kendi yarattığı bir gol. Beşiktaş'ta neler yapabileceğini gösterdi diye düşünüyorum"

"Devre arası kampını iyi geçirdik. Bugün konuşulması gereken konulardan biri de Mirin. Vida'yla iyi bir ekip haline geldiler, güven veriyorlar. Beşiktaş iyi bir yola girdi. Geçen seneki şampiyonluğun kaçırılması camiaya biraz... Bir de üst üste iki şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'ndeki sonuçlar alıştırılmıştı. Şampiyonluğun Galatasaray maçıyla kaçması üzüntü yarattı, takımı da aşağı düşürdü. UEFA da eklenince kulübün üzerinde negatif bir etki yaratmıştı. Stada geldiğimde bunu hissediyordum, artık bu negatif bir enerji yok. Şampiyonluk bizim karar vereceğimiz bir şey değil, daha çok maçlar var. Başakşehir'in maçları, puanı ve Galatasaray var. Güzel bir yarış olacak. Beşiktaş, takımıyla camiasıyla o yarışın içinde olacaktır. 'Şampiyon olacağız' demek zor, neticede 9 puan gerideyiz ancak umutluyuz"

"Daha evvel de anlattık, Bursaspor'dan geldi. Bursaspor'da sözleşmesi bitti, bitmeden önce hiçbir görüşmemiz olmadı. Sözleşmesi bittikten sonra oturduk konuştuk. Şu anda Milli Takım'ın başında, bizi 100. yılda şampiyon yapmış bir hoca var. Çok da saygı duyduğumuz. Bugün de ekibiyle birlikte maçtaydı. Hocamız da sahada Beşiktaş'ın başındaydı. Şu anda bunları konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Beşiktaş maç kazanmışken, galibiyetler geliyorken maç biter bitmez 'O gitti bu geldi' deniyor. Bunların konuşulmasını doğru bulmuyorum"

"SEZON SONUNDA LUCESCU AYRILIR, ŞENOL HOCA ORAYA GİTMEK İSTER, BUNLAR OLABİLECEK ŞEYLER.."

"Futbolun içinde bir ekonomi dönüyor. Şenol Güneş'in sezon sonunda bizimle olan sözleşmesi bitiyor. Benim de yönetim sürem mayıs ayında bitiyor, kongre var. Sezon sonunda bir yapılanma, UEFA ve TFF'yle birlikte bir çalışma götürüyoruz. Sezon sonunda kulüplerin ne kadar daralma olacağı da merak konusu. Benim gündeminde ne seçim var ne başka bir şey var. Sezon sonunda Lucescu ayrılır, Şenol hoca oraya gitmek ister, bunlar olabilecek şeyler, futbolun içinde olan şeyler. Şenol Güneş, sezon sonuna kadar hem Beşiktaş'ı hem Milli Takım'ı çalıştırmak ister, bunlar da olabilir. Dünyada ilk kez konuşulan şeyler değil"

"BEŞİKTAŞ'IN HOCASINI GÖNDERMEK GİBİ BİR NİYETİ YOK"

"Şenol Güneş'le olan bireysel ilişkim, çok yüksek seviyededir, birbirimizi çok severiz. 'Hocamız öyledir' dememin manası yok, hocamız takımın başında. Beşiktaş'ın hocasını göndermek gibi bir niyeti yok. Hoca da 'Sezon sonuna kadar kontratım var' diyor. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Sezon bittiğinde hocayla oturur konuşuruz, bizim maliyetimizi beğenmez gidebilir... Sadece Milli Takım olarak bakmamak lazım belki de dünya kulübüne de gidebilir. Konuşulur bunlar. Hocamız bizle kalmak isterse, ben de başkan seçilirsem oturur konuşuruz"

"Biz Şenol Hoca ile Bursaspor ile sözleşmesi bitince oturduk, anlaştık. Şimdi Beşiktaş ile sözleşmesi bitince yine oturur konuşuruz. Ayrıca Lucescu'nun ayrılması durumunda Milli Takım'ın başına geçmesi de gayet normal. Yönetim kurulu, taraftarlar ve futbolcular Şenol hocayı çok seviyoruz"

"Biz bazı oyuncularımızla ayrılmak istiyoruz, oyuncular gitmek istemediği zaman kalıyorlar. Futbol dünyası böyle... Herkes kontratlarının peşinde, Beşiktaş da kontrat gereklerini yerine getiriyor. Şenol hocamız şu anda kalıyor, sezon sonunda görüşürüz. Quaresma bizim kontratlı oyuncumuz. Şu anda Avrupa'da ve Orta Doğu'daki transfer sezonu geçti. Bir teklif gelirse değerlendiririz, gitmek isterse gidebilir. Kalmak isterse, zaten kontratı var, kalacaktır. Quaresma sembol olmuş bir oyuncu, 'git' deme durumu yok"