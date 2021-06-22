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SON DAKİKA: Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den aşı tehdidi: Aşı ya da hapis!

Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den aşı tehdidi 0:00 / 0:00

Reuters

Koronavirüs salgınıyla mücadelede zor günler geçiren Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, koronavirüs aşısı olmayı reddedenleri hapse girmekle tehdit etti.

Başkent Manila'da aşılama oranının düşük olması üzerine Duterte, aşı olmak istemeyen kişileri hapse attıracağını söyledi.

"AŞI YA DA SENİ HAPSE ATTIRIRIM"

Duterte, televizyon kanallarından ulusa seslendiği sırada aşı olmayı reddedenlere, "Sen seç, aşı ya da seni hapse attırırım. Beni yanlış anlama, bu ülkede bir kriz var" dedi.

Yaklaşık 110 milyon nüfusa sahip ülkede bugüne kadar 1 milyon 300 bin koronavirüs vakası tespit edilirken, 23 binden fazla kişi virüs sebebiyle hayatını kaybetti

Ülkede yaklaşık 2,1 milyon kişiye aşının iki dozu da uygulandı.