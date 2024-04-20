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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Fırat Kalkanı'nda 5 terörist etkisiz

        Fırat Kalkanı'nda 5 terörist etkisiz

        Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 10:54 Güncelleme: 20.04.2024 - 10:55
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        5 terörist etkisiz
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        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütleriyle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.

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