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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA FLAŞ GELİŞME! Filyasyon ekibini tehdit etmişti! - HABERLER
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Filyasyon ekibini tehdit etmişti!

İstanbul Fatih'te, filyasyon ekibini bıçakla tehdit ederek hakarette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan taksi şoförü Hüseyin D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

SON DAKİKA FLAŞ GELİŞME! Filyasyon ekibini tehdit etmişti! - HABERLER
Filyasyon ekibini tehdit etmişti!
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AA

İstanbul Fatih'te alınan bilgiye göre, 2 Kasım'da saat 14.30 sıralarında tek şeritli Kocasinan Caddesi'nde seyir halinde olan taksi sürücüsü Hüseyin D., ters yönden gelen filyasyon ekibine bıçak göstererek tehdit ve hakaretlerde bulundu. Filyasyon ekibinin şikayeti üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

AA'da yer alan habere göre polis yaptığı çalışmanın ardından olayı gerçekleştirdiği tespit edilen ticari taksi sürücüsü Hüseyin D.'yi 4 Kasım'da, Karagümrük Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde yakaladı.

SİLAHLA TEHDİT VE HAKARETTEN TUTUKLANDI

Filyasyon ekibinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin elinde bıçakla ekibin arabasına doğru yürüdüğü, ekibin araçla olay yerinden ayrıldığı yer aldı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede silahla tehdit ve hakaret suçundan tutuklandı.

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