Alper Uruş aurus@cyh.com.tr

Türkiye'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası, 11 Mart'ta görüldü. O tarihten bu yana 3 bin 258 yurttaşımız hayatını kaybederken, 53 bin 808 hasta ise iyileşerek sağlığına kavuştu. İyileşen binlerce hastadan biri de, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Bölümü asistan hekimi olan Merve Altıntaş'tı. Enfeksiyon bölümünde görev alan, 8 ay önce evlenen 31 yaşındaki genç doktor, koronavirüs sürecini ve yaşadıklarını HABERTÜRK'ten Alper Uruş'a anlattı.

"İKİ GÜN İÇİNDE ŞİKAYETLERİM ARTTI"

"20-21 Mart gibi boğaz ağrısı, boğazda kuruma ve halsizlik şikayetlerim ortaya çıktı. Boğaz ağrısı ve halsizliğe sonra kuru öksürük eklendi. İki üç gün içerisinde şikayetlerim arttı. Eşimde de halsizlik ve koku alamama semptomları vardı. Açıkçası koku alama Kovid'i daha fazla bize çağrıştırıyor; benim şikayetlerim ise grip gibi görünüyordu.

"ÖNCE BEN SONRA EŞİM POZİTİF ÇIKTI"

23 Mart'ta eşimle birlikte çalıştığım hastaneye başvurduk ve Kovid testi yaptırdık. Benim test sonucum pozitif, eşimin ise negatif çıktı. Ancak eşimin de ikinci test sonucu iki gün sonra pozitif oldu ve tedavi sürecimiz başladı. Ben 5 gün hastanede tedavi gördüm. Eşim ise evde izolasyona alındı ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince her gün takip edildi.

"ATEŞİM HİÇ YÜKSELMEDİ"

Bense valizimi hazırlayıp hastaneye gittim. Kan tetkikim yapıldı, tomografim çekildi. Tedavim süresince ateşim hiç yükselmedi. Yine nefes darlığı sorunum hiç olmadı. Eşim de ben de sigara kullanmıyorduk. Onda da solunum ile ilgili bir problem yaşamadık. Hastanede geçen 5 günün ardından 28 Mart'ta, ben de eve geçtim ve tedavime evde tam izolasyon kuralları içinde devam ettim.

"ÖĞRENDİĞİMDE ENDİŞE DUYDUM"

Bu arada koku alamama şikayeti, hastanede olduğum dönemde bende de ortaya çıktı ve 10 gün sürdü. Tedavim, antibiyotik ve klorokin (sıtmada kullanılıyor) ağırlıklı ilaçlarla tamamlandı. Pozitif olduğumu öğrendiğimde çok endişe duydum. Çantamı hazırlayıp hastaneye giderken kendime, gidişatı bilmediğim için geri dönebilecek miyim sorusunu sordum.

"HABER İZLEMEDİM, SOSYAL MEDYAYA BAKMADIM"

Ama tetkik ve tomografi sonuçlarımı gördüğümde psikolojik olarak durumun çok kötü olmadığını gördüm ve moralim yavaş yavaş düzelmeye başladı. O dönem moralimin bozulmaması için Kovid ile ilgili hiçbir haberi izlemedim. Sosyal medyadan uzak kaldım. Kitap okuyup belgesel izlemeye çalıştım. Kendimi, moralimi bozacak her şeyden soyutlamaya özen gösterdim.

"AİLEME NÖBETTE OLDUĞUMU SÖYLEDİM"

Hep, daha da kötüleşir miyim diye düşündüm. Ben yaşadığım süreci aileme de söylemedim. Kovid'i yenip, negatif sonucunu aldıktan sonra durumu ailemle paylaştım. Ailelerimiz Ankara'da yaşıyor ve salgının ortaya çıkmasının ardından güvenlikleri gereği zaten görüşmüyorduk. Bu süreçte de aradıklarında nöbetteyim, çok yoğunum, şu an çalışıyorum diyerek tedavi dönemini geride bıraktım.

"ÖĞRENDİKLERİNDE ÇOK ÜZÜLDÜLER"

Söyleseydim çok üzüleceklerdi. Hastaneye gelmeleri, beni görmeleri zaten mümkün değildi. Dahası ben kendimi çok halsiz hissederken onlara iyi olduğumu söyleyip, teskin etmeye çalışacaktım ve daha da yıpranacaktım. Bu nedenle onları üzmedim. Her şey bittikten sonra durumu paylaştığımda tabii çok üzüldüler. O süreci yalnız yaşadığım için çok üzüldüler. Ama yapabilecekleri zaten bir şey yoktu.

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"HAFTA İÇİ KISITLAMAYA ÖZEN GÖSTERELİM"

Eşim plazma bağışında bulunmak için başvuru yaptı. Bende ise şu an öksürük var ve semptomların tamamen düzelmesinin ardından elbette plazma vereceğim. Aldığım iki negatif sonucu ve 14 gün izolasyonun ardından işime döndüm. Kişisel bir gözlemimi de paylaşmak isterim; hafta sonları alınan kısıtlama önlemlerine gösterilen özeni bu hafta içi maalesef insanlarımızın göstermediğini belirtmek isterim.

(Fotoğraf İHA'dan alınmıştır.)

"HASTALIĞI YENECEĞİNİZE TAM OLARAK İNANIN"

Şu an tedavi gören hastalara şunu söylemek isterim: Evet zor ve uzun bir süreç. İnsanda kaygı yaratan bir durum. Ama sizin moraliniz ve motivasyonunuz çok önemli. Sabır ile hastalığı yeneceğinize olan inancınız tam olsun. Toplum olarak ise tedbirleri asla gevşetmemeliyiz.

"ARKADAŞLARIMIZ POZİTİF ÇIKMADI"

Virüsü nasıl kaptığımızı biz de düşündük. Eşimin şikayetleri benden bir iki gün önce başlamıştı. Mart'ın ilk iki haftası çok yoğun yurt içi seyahati olmuştu. Benim personel arkadaşlarım arasında pozitif çıkan olmadı. Eşimin de çalışma arkadaşlarına yapılan testlerde hiç pozitif çıkmadı. Biz bir şekilde o süreçte virüsü kaptık. Ama en önemlisi yakın çevremize ve çalışma arkadaşlarımıza virüsü bulaştırmamamız."