Alper Uruş aurus@cyh.com.tr

Eskişehir'de yaşayan evli ve bir çocuk babası olan Necdet Çelen (37),1 Nisan Çarşamba günü, yüksek ateş ve halsizlik şikâyetiyle Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne gitti. Çelen, kısa bir süre sonra Kovid-19 testinin pozitif sonucuyla birlikte lösemi olduğunu öğrendi. Büyük şok yaşayan Çelen yaşadıklarını tüm detaylarıyla Habertürk'ten Alper Uruş'a anlattı.

"LÖSEMİ GİBİ GÖRÜNÜYOR" DEDİLER

"Bir süredir bende halsizlik vardı. Kendimi bitkin hissediyordum. 1 Nisan'da ateşimin de yükselmesinin ardından Yunus Emre Hastanesi'nin Acil Servisi'ne gittik. Burada hemen kan tahlili yaptılar. Ciğerlerimin röntgeni çekildi. Yapılan tetkiklerin ardından doktorlar kan değerlerimin çok yüksek olduğunu belirtti ve 'Lösemi gibi görünüyor' dediler.

"KOVİD-19 OLDUĞUMU UNUTTUM"

Çekilen akciğer filmimde de lekelerin olduğu, Kovid-19 olabileceğimi belirterek aynı gün hastaneye yatışımı yaptılar. Size o anki psikolojimi şöyle anlatayım: Hayatımın tamamı gözümün önünden geçti ve başımdan kaynar sular döküldü. Son dönemde bende zayıflama ve halsizlik vardı ama lösemi olabileceğim aklımın ucundan geçmemişti ve ben Kovid-19'un pozitif sonucunu tamamen unuttum. Yani aklımda sadece lösemi olduğum vardı.

"BANA ÇOK İYİ MORAL VERDİLER"

Tedavi sürecimde, hastanede yattığım süreçte, ayağa kalktığım zaman öksürük ve nefes darlığı yaşamaya başladım. Solunum sıkıntısı çekmem üzerine beni hemen yoğun bakıma aldılar ve 2 gün yoğun bakımda kaldım. Yapılması gereken ne varsa doktorlarımız, hemşirelerimiz yaptı ve bana olağanüstü moral verdiler. Bu vesileyle gerçekten varını yoğunu ortaya koyan doktorundan, hemşiresine, hasta bakıcısına tüm sağlık ekibine teşekkür ediyorum.

"DOKTURUM, 'HERKESTE ÇIKABİLİR' DEDİ"

17 gün süren tedavimin ardından 17 Nisan Cuma günü hastaneden taburcu oldum ve evde karantina sürecine geçtim. Şu an sağlık durumum iyi. Sadece zayıflamadan kaynaklı halsizlik ve kas ağrım var. Bugün (dün),doktora gittim ve lösemiyle ilgili olarak tekrar kan değerlerime bakıldı. Doktorum, bunun herkeste bir anda ortaya çıkabilecek bir durum olduğunu söyledi. Kendisi ömür boyu kullanmam gerektiğini belirterek bir ilaç verdi.

"DOKTOR KONTROLÜNDE İLACA BAŞLADIM"

Bundan sonra lösemi tedavisi için doktor kontrolüm belli periyotlarla sürecek ve kan değerlerimin kontrolü sağlanacak. Doktorum ilacı kullanmamam durumunda olayın akut-lösemiye dönebileceği ve bunun tehlikeli bir boyuta ulaşabileceği konusunda uyardı. Bu arada şunu belirtmek isterim ki ben eldiven de taktım, dezenfektan da kullandım. Yani Kovid'e karşı gereken önlemleri azami düzeyde almıştım.

"SAĞLIĞINIZIN KIYMETİNİ BİLİN"

İnsanlarımıza şunu söylemek isterim: Gerçekten sağlığınız kıymetini, değerini bilin. Kovid-19 için de onun dışında da sağlığınızla ilgili bir önlem almanız gerekiyorsa; kendiniz için o önlemi alın. Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılan uyarılar var ve bunlara yine kendi sağlığınız için gerçekten uymaya özen gösterin. Hayata sarılın.

Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Karagülle (solda) ve Kovid-19'u yenen Necdet Çelen. (AA)



"UMUTLA HAYATA SARILACAĞIM"

Evet söylediğim gibi ben belki de hayatımın en büyük şokunu yaşadım ancak umudumu kaybetmeyeceğim. Umudumu kaybetmemek gerektiğini biliyorum. Çevremdeki birçok insan bu bünye ile Kovid-19'u yendiğimi ve lösemiyi de yenebileceğimi söylüyor. Ben de buna inanıyorum. Kendime ve beslenmeme daha fazla dikkat edeceğim ve bundan sonra hayata daha da umutla sarılacağım. Hayalim ise stressiz, yüksek moralli, sağlıklı, ailemle birlikte mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamak istiyorum."

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