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HaberlerDünyaSon dakika! Fransa ve Almanya Türkiye'ye anlamsız silah ambargosu

Fransa ve Almanya silah ihracatını askıya aldı

HABERTURK.COM

TSK Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdiği 'Barış Pınarı' Harekatı'nın 5. gününde operasyonlarına devam ederken, Fransa ve Almanya Türkiye'ye silah ihracatını askıya aldığını açıkladı

Fransa ve Almanya

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı beşinci gününe girerken yabancı ülkelerden operasyon hakkında farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

 

ALMANYA VE FRANSA'DA AMBARGO SIRASINA GİRDİ

İsveç, Hollanda, Finlandiya ve Norveç Türkiye'ye silah satışını durdurduklarını açıkladıktan sonra benzer bir açıklama da Almanya ve Fransa’dan geliyor. Almanya ve Fransa’nın Türkiye’ye silah ihracatını askıya alma kararı verdiği ifade ediliyor.

İKİ ÜLKEDEN KAYDA DEĞER BİR İTHALAT OLMADI

Türkiye’nin 2008-2017 yılları arasında Hollanda ve Finlandiya'dan kayda değer bir alım olmazken Norveç'ten sadece 12 milyon dolarlık savunma sanayi ürünü satın alındı.

FRANSA'DAN YAPILAN İTHALAT VAZGEÇİLMEZ DEĞİL

Fransa’dan tanksavar füzesi satın alan Türkiye’nin bu ülkeden satın aldığı önemli bir ikame edilemez ithalatı bulunmuyor. Zira 2008-2017 yılları arasında Türkiye, Fransa’dan sadece 23 milyon dolarlık silah ithal etti.

ALMANYA'DAN 15-20 MİLYON DOLAR MERTEBESİNDE

Almanya’nın Türkiye’ye 2008-2017 yılları arası ithalatının 757 milyon dolar olduğu biliniyor. Ancak bu tutarın yüzde 90’ı bölümü 2008-2013 yılları arasında gerçekleşti. Türkiye son 5 yılda Almanya’dan silah ithalatını 15-30 milyon dolar mertebesine kadar indirdi.

TÜRKİYE 9 YILDA 7.6 MİLYAR DOLARLIK İTHALAT YAPTI

Stockholm Barış Enstitüsü'nün (SIPRI) 2008-2017 yılları arasını kapsayan Türkiye'nin silah ve savunma harcaması ithalatı verilerine göre Türkiye 2008-2017 yılları arasında 7.6 milyar dolarlık savunma sanayii ithalatı yaptı.

YÜZDE 60 İTHALAT ORANIYLA ABD BİRİNCİ SIRADA

Türkiye’nin bu alanda küresel ticaretteki payı yüzde yüzde 2,3. Türkiye dünyanın en fazla silah ithal eden 13’üncü ülkesi. Türkiye bu dönemde yurtdışından aldığı silahların yüzde 60’ını ABD’den ithal ederken, bunu yüzde 17’i ile İspanya ve yüzde 13 ile İtalya takip etti. Bu arada ABD küresel silah ticaretinin yüzde 36'sını tek başına gerçekleştirirken, Rusya'nın payı yüzde 21. Yani dünya silah ticaretinin yarısına yakınını 2 ülke gerçekleştiriyor. 

 

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YORUMLAR

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  • David Piep_10208672143493779 9 saat önce Cok guzel. Kotu komsu ev sahibi yaparmis???? bizde kesi silahimizi kendimi yapariz. Avrupaya kizarken arap birligi de bize karsi bunlar nasil musluman hayret ediyorum. Turkun turk den baska dostu tok bunu bir kez daha anladim.
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  • Mehmet-Selma Yigit Özel_10201774708185254 10 saat önce Vermezseniz vermeyin biz imanlada savaşırız haklı olarak işte Eu Budur
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  • Alex Kara_1249316851900521 10 saat önce Eee Erdogan dogru soylemis. Bizim bizden baska dostumuz yoktur. Gorun iste herkes siraya girmis. Baska ulke olsa herkes arka cikardi. Allah yardimcimizdir bizim.
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