Galatasaray, Stoke City'nin 24 yaşındaki orta sahası Oghenekaro Etebo'yu renklerine bağladığını resmen duyurdu. Önceki gün İstanbul'a gelen başarılı orta saha, sarı-kırmızılıların bu dönemdeki 7. transferi oldu! Sarı-kırmızılı kulüp transferi video ile açıkladı.

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 9, 2020

KİRALIK BEDELİ 670 BİN EURO, SATIN ALMA OPSİYONU 7,5 MİLYON EURO

Galatasaray, Etebo'nun kiralanması konusunda Stoke City'ye 675 bin Euro ödeneceğini, 24 yaşındaki Nijeryalının astın alma opsiyonunun da 7,5 milyon Euro olduğunu açıkladı. KAP'a yapılan bildirimde oyuncunun 1 milyon 200 bin Euro garanti ücret alacağı da belirtildi.

GALATASARAY'IN 4. NİJERYALI FUTBOLCUSU

Oghenekaro Etebo, Galatasaray'ın 4. Nijeryalı futbolcusu oldu. Sarı-kırmızılılar daha önce Dominic Iorfa, Henry Onyekuru ve Valentine Ozornwafor'u renklerine bağlamıştı.

Oghenekaro Etebo kimdir?

Doğumtarihi: 9 Kasım 1995

Yaş: 24

Boy: 1,74

Uyruk: Nijerya

Mevki: Orta saha merkez, orta saha kanatlar

Ayak: Sağ

Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2023

Milli takım performansı: 31 maç 2 gol

Güncel piyasa değeri: 4 milyon Euro