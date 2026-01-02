Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde birlikte ava çıkan 2 kuzenden biri, yanlışlıkla diğer kuzenini vurarak öldürdü. Olay sonrası ölen kuzenin cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, katil zanlısı kuzen ise gözaltına alındı.

TÜFEK ATEŞ ALARAK KUZENİNE İSABET ETTİ

İHA'nın haberine göre olay, Oğuzeli ilçesi kırsal Yukarı Güneyse Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kar yağışı sonrası İsmail K. ve kuzeni Ahmet Çelikçi (22) birlikte ava çıktı. Av sırasında İsmail K.'nin elindeki tüfek yanlışlıkla ateş alarak kuzeni Ahmet Çelikçi'ye isabet etti.

TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay sonrası vücuduna isabet eden kurşunla ağır yararlanan Çelikçi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelikçi, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ADLİ TIP MORGUNA SEVK EDİLDİ

Cenaze, hastanede tamamlanan işlemlerin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılırken katil zanlısı kuzen İsmail K. ise gözaltına alındı.