Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Gemlik’te bisiklet sürücüsü kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Gemlik’te bisiklet sürücüsü kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Gemlik Çevre Yolu üzerindeki Kuvayi Milliye Bulvarı'nın sonundaki trafik ışıklarında meydana geldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 11:39 Güncelleme: 30.12.2025 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bisiklet sürücü kamyonun altında can verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa’nın Gemlik ilçesinde kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Gemlik Çevre Yolu üzerindeki Kuvayi Milliye Bulvarı’nın sonundaki trafik ışıklarında meydana geldi.

        POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        İHA'nın haberine göre, kamyonun karıştığı kazada bisiklet sürücüsü kamyonun altında kalarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

        KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

        Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bağcılar'da mezuniyet keplerine gizlenmiş 53 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Bağcılar'da bir kargo firmasının deposuna düzenlenen operasyonda, yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanan mezuniyet keplerinin içine gizlenmiş 53 bin 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. (DHA)

        #Son dakika haberler
        #Bursa
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Erden Timur tutuklandı
        Erden Timur tutuklandı
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi