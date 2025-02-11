Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Gezi davasında 3 beraat | Son dakika haberleri

        Gezi davasında 3 beraat

        Gezi Parkı davasında yeniden yargılanan sanıklardan Mücella Yapıcı, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ali Hakan Altınay beraat etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 12:56 Güncelleme: 11.02.2025 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gezi davasında 3 beraat
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gezi Parkı olaylarına ilişkin 9'u firari 17 sanıklı davada 18'er yıl hapis cezaları Yargıtay'ca bozulan Ayşe Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi hakkında, yeniden yargılandıkları davada delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı verildi.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılmayan sanıkları, avukatları temsil etti. Duruşmada Emniyet Genel Müdürlüğünün avukatı Necla Saadet Durdu da hazır bulundu.

        Davanın esasına ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların üzerine atılı suçu işlediklerine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin, somut ve maddi delil elde edilemediğini belirterek, beraatlerine karar verilmesini talep etti.

        Avukatlar da savcının mütalaası doğrultusunda karar verilmesini istedi. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ali Hakan Altınay'ın, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçunu işlediğine dair, her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmetti.

        DAVANIN GEÇMİŞİ

        "Gezi Parkı olayları" davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan tutuklu sanık Osman Kavala'yı, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış, "siyasal veya askeri casusluk" suçundan ise beraatine hükmetmişti.

        Sanıklar Can Atalay, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Ayşe Mücella Yapıcı ve Yiğit Ali Ekmekçi'yi ise "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapisle cezalandıran heyet, sanıkların bu suçtan tutuklanmalarına karar vermişti.

        Davanın temyiz edildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf), yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu. Dava dosyası daha sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderilmişti.

        Sanıklardan Can Atalay, 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay milletvekili seçilmişti. Atalay'ın avukatları, yargılamanın durması ve müvekkillerinin tahliyesi için Yargıtay'a başvuruda bulunmuş, Ceza Dairesi de bu talebi reddetmişti.

        BOZMA KARARLARI

        Dosyayı inceleyen yüksek mahkeme, sanıklar Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ayşe Mücella Yapıcı hakkında verilen 18'er yıllık hapis cezalarına ilişkin hükmü bozmuştu.

        Dairenin kararında, bu sanıkların eylemlerinin "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" kapsamında olmadığı, "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmişti.

        Daire, mahkumiyet hükümlerini bozduğu sanıklar Yapıcı ile Altınay'ın, adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliyesini de kararlaştırmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de ön seçim 23 Mart'ta
        CHP'de ön seçim 23 Mart'ta
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Güney Kore'de bir öğretmen öğrencisini öldürdü!
        Güney Kore'de bir öğretmen öğrencisini öldürdü!
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        Etna Yanardağı'nda lav akışı sürüyor
        Etna Yanardağı'nda lav akışı sürüyor
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        3 çocuk babası öldürülmüştü! Kanlı pusu kamerada!
        3 çocuk babası öldürülmüştü! Kanlı pusu kamerada!
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Altın zirve tazeledi
        Altın zirve tazeledi
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular