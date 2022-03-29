Görüntüler şoke etti! Sokakta arka arkaya ateş açtılar 0:00 / 0:00

İHA

Şoke eden olay geçtiğimiz pazar günü meydana geldi. Düğün konvoyunun sokağa geldiği esnada bu sırada bekleyenler ve konvoyda araçlarından inen kişiler, ellerindeki pompalı tüfeklerle havaya ateş açmaya başladı.

İHA'nın haberine göre, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, ateş açıldığı esnada yakındaki bir evin balkonunda çocukların bulunması dikkat çekti.

FELAKETTEN DÖNÜLDÜ

Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, jandarma ekipleri kimlikleri belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.