'Gri pasaport' operasyonunda tutuklama kararı 0:00 / 0:00

AA

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devlet görevlisi olarak gösterdikleri kişilerin gri pasaportla yurt dışına çıkarılması olayını organize eden suç örgütüne yönelik Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre, Tekirdağ ve Çerkezköy Kızılpınar Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüphelilerden S.V. ve S.G. yakalandı.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda A.Y. ve Ü.B. de gözaltına alındı, İ.H.G'nin kaçtığı öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.V. ve S.G. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suç örgütüyle bağlantısı bulunan İ.H.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.