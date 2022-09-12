Güngören'de 2 bina tahliye edildi! 0:00 / 0:00

AA

İstanbul'un Güngören ilçesinde yanında temel yapılan biri 5 katlı diğeri 4 katlı iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Gençosman Mahallesi Mehmetçik Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binada yaşayan vatandaşlar binalarında oluşan çatlaklar nedeniyle durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine bildirdi.b

SOKAK TEDBİR AMACIYLA KAPATILDI Fotoğraf: DHA Olay yerine gelen itfaiye, polis ve Güngören Belediyesi'ne ait zabıta ekipleri yaptıkları incelemeler sonucu çatlağın olduğu bina ile bitişiğindeki 5 katlı binanın sakinlerini güvenlik gerekçesiyle tahliye etti. Polis ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi alırken, sokak tedbir amaçlı kapatıldı. İki binadan tahliye edilen bina sakinlerinin bir kısmı sokakta beklerken diğerlerinin ise akrabalarının evlerine gittiği öğrenildi. AA'nın haberine göre; bugün bina temelinde inceleme yapılacağı öğrenilirken, incelemelerin ardından binaların durumuna ilişkin karar verileceği belirtildi.