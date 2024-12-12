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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Güngören'de bina çöktü! | Son dakika haberleri

        Güngören'de bina çöktü!

        İstanbul Güngören Haznedar Mahallesi'nde bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 13:22 Güncelleme: 12.12.2024 - 13:47
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        Güngören'de bina çöktü!
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        İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm çalışmaları için yıkım çalışmaları devam eden bir bina çöktü. Enkaz altında olup olmadığı araştırılıyor.

        İstanbul Güngören Haznedar Mahallesi'nde bir bina çöktü.

        Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Çöken binada enkaz altında kalan olup olmadığı araştırılıyor.

        Binanın kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında yıkım aşamasında olduğu öğrenildi. Çökmenin, yıkım sırasında olduğu bildirildi.

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