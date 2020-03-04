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Türkiye ile Yunanistan sınırındaki göçmen krizi büyüyor. Türkiye'nin kapıları açmasının ardından sınır geçmeye çalışan göçmenlere Yunanistan sert müdahale ediyor. Şu ana kadar 130 bini aşkın göçmenin sınırı geçtiği bildirildi. Diğer yandan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği (AB) heyeti ile bir araya gelirken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Yunanistan'a 700 milyon euro mali destek sağlanabileceğini belirtti. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel de bugün Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Türkiye-Yunanistan sınırındaki göçmen krizi artarak devam ediyor. Avrupa Birliği yetkilileri sınırdaki göçmen krizini takip etmek için Türkiye'ye gelirken, Yunanistan ile de görüşmeler devam ediyor.

ALTUN: İKİYÜZLÜLÜK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan ve AB'nin göçmen krizine karşı aldığı tavrı "çifte standart ve ikiyüzlülük" olarak tanımlarken, "Suriye’de devam eden insani acıların son bulunması için Avrupa ve uluslararası toplum harekete geçmelidir" ifadelerini kullandı.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 3, 2020

Altun yaptığı açıklamada, Avrupa'nın göçmen krizine karşı tavrına tepki gösterdi. Altun şunları söyledi:

Yunanistan mültecilere korkunç bir şekilde davranıyor ve sonra da dönüp suçu Türkiye’ye atıyor. Bu, yıllardır alıştığımız türde bir çifte standart ve ikiyüzlülüktür. Geçici koruma statüsünü askıya alan ve göçmenlere biber gazı sıkan bir ülke, ahlaktan bahsedemez.

AB, Avrupa’nın mülteci “istilasına” uğramasını önlemek için belli ki yeni cephe gözüyle baktığı Yunanistan’a yardım etmeye çalışıyor. Avrupa’nın son 9 yıldır benimsediği güvenlik odaklı yaklaşımı tam da buydu.

AB’nin 2015 yılında Türkiye ile yapmış olduğu anlaşma da insani odaklı değil, aynı şekilde güvenlik odaklı bir zihniyete dayalı olarak mültecilerin Avrupa’ya geçişini önlemek için yapılmış bir anlaşmaydı. O zaman bile AB, finansman, vize serbestisi ve diğer birçok konuda üzerine düşen görevleri yerine getirmedi.

Türkiye bütün yükü üstlendiğinde, Avrupa için mülteci krizi de sona ermiş oldu. Aslında kriz sona ermemiş, Türkiye’nin girişimleri sayesinde Avrupa’ya etkileri sınırlandırılmıştı. AB, her şey yolundaymış gibi davranıp, Suriye’de yaşanan insani felaketi görmezden geldi.

Kaynaklarımızı, Avrupa’ya göçün önlenmesi yerine İdlib’den gelen mültecilere ve yerlerinden edilmiş insanlara çevirerek, mülteci politikamızı değiştirmemiz gerekti. Ulusal ekonomik ve askeri kaynaklarımızı bu bağlamda kullanıyoruz. AB’nin ise halen tek derdi Avrupa’ya göç!

Suriye’de devam eden insani acıların son bulunması için Avrupa ve uluslararası toplum harekete geçmelidir. Halen zulme devam eden ve tehlikesi süren rejimin durdurulması gerekiyor. Uluslararası toplumun da girişimlerini Yunanistan’a değil, Suriye’ye yönlendirmesi gerekiyor.

MİÇOTAKİS: MÜCADELE ETMELİYİZ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Avrupa Birliği heyetiyle Türkiye sınırında yaptığı incelemenin ardından, "Türkiye'den çok sayıda ülkemize ve sınırımıza göçmen geldi. Yunanistan'a gelen göçmenler başka ülkelerde gidecek. Bu nedenle bu Avrupa Birliği'ne bir tehlike olarak nitelendiriyoruz. Ve bu durumda hep birlikte mücadele etmeliyiz" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, beraberinde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanı Hırvatistan'ın Başbakanı Andrej Plenkoviç, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in de aralarında bulunduğu AB heyeti ile Türkiye sınırına geldi. Miçotakis ile beraberindeki heyet helikopterle geldikleri Orestiada bölgesindeki Türk sınırında incelemelerde bulundu. Heyet daha sonra Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kastanias Sınır Kapısı'na 20 kilometre mesafedeki Orestiada Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Bu artık göçmen sorunu değil. Bu, Türkiye'nin zor durumdaki insanları, jeopolitik gündemini desteklemek için dikkati Suriye'deki durumdan uzaklaştırmak için açık bir girişimidir. Son günlerde Yunanistan'a girmeye çalışan on binlerce insan İdlib'den gelmedi, uzun zamandır Türkiye'de güven içinde yaşıyorlardı. Türkçeyi akıcı bir şekilde konuşuyorlar" dedi.

Göçmen sorunu konusunda Türkiye'nin son kararını eleştiren Miçotakis, "Türkiye'yi göçmen sorunu ile mücadelede desteklemeye ve Suriye'deki duruma bir çözüm bulmaya hazırız, ancak bu şartlar altında değil. Benim görevim ülkemin egemenliğini korumak. Yunanistan, aynı zamanda Avrupa'ya bir iyilik yapıyor. Yunanistan sınırı AB dış sınırıdır ve Yunanistan AB'den dayanışma bekliyor" dedi.

Miçotakis, Yunanistan'a çok sayıda göçmen geldiğini belirterek, "Türkiye'den çok sayıda ülkemize ve sınırımıza mülteci geldi. Bu yaptıkları Türkiye'nin Avrupa Birliği anlaşmasına uymamaktadır. Bu insanlar zaten çok uzun zamandır Türkiye'de kalmış kişiler ve Türkçe konuşan kişilerdir. Gündemin akışını değiştirmek amaçlı yapıldığını düşünüyoruz. Yunanistan'a gelen göçmenler başka ülkelerde gidecek. Bu nedenle bu Avrupa Birliği'ne bir tehlike olarak nitelendiriyoruz. Ve bu durumda hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bu nedenle illegal yollardan gelen hiçbir göçmen Yunanistan'a sokulmayacaktır. Çünkü askerimiz ve polisimiz çok iyi mücadele etmektedir. Türkiye bu göçmenleri otobüslere bindirip gümrüklere getiriyor. Sınırlarımızı ve bir bütün olarak Avrupa'nın güvenliğini korumak için cevap veriyoruz" dedi.

"YUNANİSTAN SINIRLARI AVRUPA SINIRLARIDIR"

Miçotakis'in ardından konuşan AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise Yunanistan'a desteğini ifade ederek, "Yunanistan sınırları Avrupa sınırlarıdır. Türkiye ile göç konusunda bir anlaşmamız var ve bu anlaşmanın uygulanması gerçekten çok önemli. Bu anlaşmanın uygulanmasını sağlayacağız, ancak Türk tarafından da bu anlaşmanın çerçevesindeki vaatlerine saygı duymasını bekliyoruz" dedi.

700 MİLYON EURO DESTEK

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Yunan otoritelerinin zor bir durumla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Bugün buraya Avrupa dayanışması ve Yunanistan'a destek konusunda çok net bir mesaj vermeye geldik. Önceliğimiz, aynı zamanda Avrupa dış sınırı olan Yunanistan dış sınırında düzenin sağlanmasını sağlamak. İkinci olarak, Yunanistan'a 700 milyon euro mali yardım sağlayabiliriz. Bu hemen erişime mevcut olan 350 milyon euroyu ve daha sonra istek dâhilinde talep edilebilecek ilave 350 milyon euroyu kapsıyor" dedi.

Yunanistan'ın talebi dahilinde gerektiğinde tıbbi yardım, sağlık ekipleri, barınak ve battaniye konusunda yardım alabileceği bir sivil koruma program başlattıklarını da sözlerine ekleyen Ursula von der Leyen, "Sınırdaki durum sadece Yunanistan'ın baş etmesi gereken bir sorun değil, bütün olarak Avrupa'nın sorumluluğudur ve bunu, birlik, dayanışma ve kararlılık içinde yöneteceğiz. Avrupa'nın birliğini test etmek isteyenler hayal kırıklığınca uğrayacaktır" dedi.

"KRİZİ ÇÖZMEK İÇİN GELDİK"

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanı Hırvatistan'ın Başbakanı Andrej Plenkoviç, heyet adını yaptığı açıklamada, krizi çözmek için geldiklerini belirterek, "Yardım için buradayız. Bu krizi çözmek için buradayız. Yunanistan, Balkan ülkeleri Avrupa'sı kalkanıdır. İki ülke arasında bu politik kriz çözülmelidir ve çözmek için buradayız. Göçmenler bugüne kadar politikayı bu kadar etkilememiştir. Avrupa Birliği olarak elimizden gelen maddi ve manevi yardıma hazırız" dedi.

Toplantı sırasında, dışarıda geniş güvenlik önlemleri alınırken, helikopterler de uçuş yaptı. Heyet toplantının ardından Dedeağaç kentine geçti.

AB KONSEYİ BAŞKANI TÜRKİYE'YE GELİYOR

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Michel'in bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği belirtildi. Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün düzensiz göçmen krizini ele almak üzere Yunanistan ve Bulgaristan'da temaslarda bulunmuştu.

ÇEŞME'DE 78 GÖÇMEN KURTARILDI

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yardım talep eden 78 göçmeni kurtardı.

Türkiye'nin sınır kapılarını açtığı haberleri üzerine, bazı göçmenler Edirne'deki sınır kapılarına, bazı göçmenler de Ege kıyılarına akın etti. İzmir'in Çeşme ilçesinden lastik bot ile Yunanistan'a geçmeye çalışan 78 göçmen, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurularak geri yollandı.

İddiaya göre, botlarındaki motor ve yakıtın alınması nedeniyle göçmenler denizin ortasında mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla Türk sınırına kadar gelmeyi başaran göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden yardım talep etti. Göçmenlerin çağrısı üzerine harekete geçen ekipler 54'ü Afgan, 15'i Suriye, 5'i Kongo, 2'si Irak ve 2'si de Orta Afrika uyruklu 78 düzensiz göçmeni kurtardı.