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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, yaklaşan ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu devam ediyor.

ALMANYA'DAN 210 KİŞİ GETİRİLDİ

Almanya'dan 210 Türk vatandaşı, koronavirüs salgını nedeniyle THY'ye ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi.

Almanya'dan THY'ye ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı´na getirilen vatandaşlar, AFAD ve sağlık ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında uçaktan indirildi. Yolculara ait bagajları da uçaktan indirildikten sonra Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra hazır bekletilen otobüslere binen vatandaşlar, Giresun´a gönderilerek, karantina yurduna yerleştirildi. Vatandaşların 14 gün boyunca yurtlarda kalacağı belirtildi.

İNGİLTERE'DEN 333 KİŞİ KIRIKKALE'DE

Kırıkkale'de, İngiltere'den getirilen 333 kişi, koronavirüs önlemleri kapsamında KYK yurduna yerleştirildi. Vatandaşları taşıyan otobüsler, yurtlara girişinde meşalelerle karşılandı.

İngiltere'den uçakla Türkiye'ye getirilen 333 Türk vatandaşı, koronavirüs önlemleri kapsamında ilk olarak Ankara Esenboğa Havalimanı'nda sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra vatandaşlar, otobüslerle polis nezaretinde Kırıkkale'ye getirildi. Vatandaşları taşıyan otobüslerin yurda girişinde, AK Parti Kırıkkale Gençlik Kolları Başkanı Halil Özarslan ve beraberindeki grup tarafından ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle karşılandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Ümmü Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen 333 kişi, burada kekrar sağlık kontrolleri yapılarak, tek kişilik odalara yerleştirildi. Vatandaşların yurda yerleştirildiği sırada polis ekipleri, binaların çevresinde güvenlik önlemi alırken, otobüsler AFAD ekiplerince dezenfekte edildi.

Yurttaki odalarında 14 günlüğüne karantinada tutulacak olan vatandaşların ihtiyaçları, Kırıkkale Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki görevli psikolog ve sosyologların da vatandaşlara destek sağlayacağı belirtildi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Halil Özarslan, yurtdışından gelen vatandaşlara moral vermek amacıyla meşalelerle karşıladıklarını belirterek, "Birlik ve Beraberliğe ihtiyaç duyulan bu günlerde Türkiye olarak bir bütünüz. Ülkemizin en güzel illerinden biri olan Kırıkkale'de vatandaşlarımızı ağırladığımız için mutluyuz." diye konuştu.

93 KİŞİ İSPANYA'DAN TOKAT'A GETİRİLDİ

İspanya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Tokat'a getirilen 93 Türk vatandaşı, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirilen yolcular, KYK Ballıca Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Polis ekipleri de bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Bir yolcunun, otobüs camına astığı "En büyük Türkiye" yazısı dikkati çekti.

Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları, Tokat Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.

IRAK'TAN 366 KİŞİ

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan 366 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü tahliye kapsamında, Bağdat'ın çeşitli semtlerinde bulunan 366 Türk vatandaşı, tahsis edilen otobüslerle Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.T

ürkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinin desteğiyle gerçekleştirilen tahliye ile yurda giriş yapan Türk vatandaşlarının, Habur Sınır Kapısındaki sağlık kontrolü ve işlemleri sürüyor.İşlemlerin tamamlanmasının ardından Türk vatandaşları, 14 gün süreyle karantinaya alınacakları Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına götürülecek.

İRLANDA'DAN KARS'A 115 KİŞİ

İrlanda'dan havayoluyla Kars'a getirilen 115 Türk vatandaşı, geniş güvenlik önlemleri altında Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi. Sağlık kontrolü sırasında ateşi yüksek çıkan iki vatandaş, ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Türk vatandaşlarını İrlanda'dan getiren uçağın iniş yapacağı Kars Harakani Havalimanı'nda önlem alan özel giysili sağlık görevlileri tüm önlemleri alarak beklemeye başladı. Uçağın gelmesinin ardından 115 kişi önce pasaport kontrolünden geçirildi. Çanta ve valizleri dezenfekte edilen vatandaşlar tek tek sağlık kontrolünden geçirildi. Kontroller sırasında ateşi yüksek çıkan iki kişi ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Havalimanından otobüslerle KYK İpek Yolu Öğrenci Yurduna götürülen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyen yurt çalışanları tarafından 'Türkiyem' türküsü ve alkışlar eşliğinde karşılandı. Yurt çalışanlarından bayrakları alan vatandaşlar kontrollü şekilde yurtlara yerleştirildi. 14 gün karantinada tutulacak olan vatandaşlar daha sonra önceden belirttikleri illere gönderilecek.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yurda giren vatandaşlar, "Allah razı olsun, hepinizden, devletimizden Allah bin kere razı olsun. Cennet burası, Cennet. Kıymetini bilene Cennet. Buranın değerini bilmek gerek. Avrupa, Avrupa diyorlar da Avrupa´da insan diye bir şey yok, yok. Avrupa'da insanın değeri yok. Türkiyemiz Cennet valla. Öyle özlemişim ki Türkiye'mizi, valla burnumda tütüyordu. Şu anda sağlığımızda çok işi şükür inşallah daha iyi oluruz" ifadelerini kullandı.

Gördükleri ilgiden duygulandıklarını ifade vatandaşlardan bazıları da, "Kusura bakmayın sizi de rahatsız ettik bu saatte" diyerek görevlilere teşekkür etti.

Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, dün Malta'dan getirilen vatandaşların yurtlara yerleştirildiğini belirterek, "İrlanda'dan 115 vatandaşımızı Kars'ta ağırlayacağız, işlemlerini başlattık sağlık tedbirlerine uyarak yurtlara yerleştireceğiz. İnşallah bu süreçten sonra da sağlıklı bir şekilde evlerine göndereceğiz." diye konuştu.

Aksu ayrıca, yurt dışından gelen vatandaşların sağlık kontrolünden geçirildiğini aktararak, "Problemli olanlar hastaneye götürülüyor, sağlık kontrolleri yapılıyor. Dünkülerin hepsi yurtlara yerleştirildi. Şu ana kadar sıkıntılı bir durumla karşılaşılmadı." dedi.