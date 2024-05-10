İsrail'in Refah'a düzenlediği harekat ve sınır kapılarının kontrolünü ele alması, insani dramı derinleştiriyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İsrail ablukası ve operasyonları nedeniyle son 5 günde 100 binden fazla Filistinlinin Refah'ı terk etmek zorunda kaldığını duyurdu.

Refah'a yakıt ulaştırılmazsa hastanelerin birkaç gün içinde çalışmayı durdurmak durumunda kalacağını belirten UNICEF, yakıt eksikliğinin sadece hastanelerin operasyonel faaliyetlerini durdurmakla kalmayacağını, kente ulaştırılan yardımları da kesintiye uğratacağını ifade etti.