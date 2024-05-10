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        Haberler Dünya Son dakika: "100 binden fazla Filistinli Refah'tan ayrıldı"

        Son dakika haberi "100 binden fazla Filistinli Refah'tan ayrıldı"

        UNICEF, 100 binden fazla Filistinlinin son 5 gün içinde Refah'tan ayrılmak zorunda kaldığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 11:46 Güncelleme: 10.05.2024 - 12:00
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        "100 binden fazla Filistinli Refah'tan ayrıldı"
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        İsrail'in Refah'a düzenlediği harekat ve sınır kapılarının kontrolünü ele alması, insani dramı derinleştiriyor.

        Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İsrail ablukası ve operasyonları nedeniyle son 5 günde 100 binden fazla Filistinlinin Refah'ı terk etmek zorunda kaldığını duyurdu.

        Refah'a yakıt ulaştırılmazsa hastanelerin birkaç gün içinde çalışmayı durdurmak durumunda kalacağını belirten UNICEF, yakıt eksikliğinin sadece hastanelerin operasyonel faaliyetlerini durdurmakla kalmayacağını, kente ulaştırılan yardımları da kesintiye uğratacağını ifade etti.

        Gıda stoklarının bitmek üzere olduğu, bu engellenmezse çocukların öleceği bildirildi.

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