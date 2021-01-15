2 jandarmayı şehit eden turuncu listedeki terörist öldürüldü! 0:00 / 0:00

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Yıldırım operasyonları kapsamında, Bitlis Sehi Ormanları kırsalında, 10-11 Ocak 2021 tarihlerinde İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma SİHA ve İHA ile Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Bitlis Bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve terörden arananlarda 1 milyon TL’ye kadar ödülle “TURUNCU” kategoride yer alan "Poyraz Bulanık" kod adlı Kurban Pehlivan olduğu tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen teröristin, 08 Temmuz 2017 tarihinde Bitlis/Merkez-Hazo Boğazı mevkiinde komando timlerinin görev değişimi esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca yola döşenen EYP'nin patlaması sonucu 2 jandarmanın şehit edilmesi ve 1 jandarmanın yaralanması olayına katıldığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristin etkisiz hale getirilmesi ile şehitlerimiz Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce ve Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş’in kanı yerde kalmamıştır" denildi.