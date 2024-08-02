Son dakika haberi 23 ilde siber operasyon: 68 gözaltı
23 ilde düzenlenen "SİBERAĞ-3" operasyonlarında haklarında farklı süreli hapis cezalarından aranma kaydı bulunan 68 şüpheli yakalandı.
Giriş: 02.08.2024 - 08:03 Güncelleme: 02.08.2024 - 08:03
23 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet (7258 sayılı)" suçlarına yönelik düzenlenen “SİBERAĞ-3” operasyonlarında haklarında farklı süreli hapis cezalarından aranma kaydı bulunan 68 şüpheli yakalandı.
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