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Son dakika haberi 31 bin 69 kişiye kısıtlama cezası!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "25 Ocak Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 29 Ocak Cuma akşamı saat 21.00’de başlayıp 1 Şubat Pazartesi günü saat 05.00’e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 31 bin 69 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır" denildi

Son dakika haberi 31 bin 69 kişiye kısıtlama cezası!
31 bin 69 kişiye kısıtlama cezası!
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Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 31 bin 69 kişiye adli veya idari ceza uygulandı.

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlaması hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "Hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00’den Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlanmıştır. Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. 25 Ocak Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 29 Ocak Cuma akşamı saat 21.00’de başlayıp 1 Şubat Pazartesi günü saat 05.00’e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 31 bin 69 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır" denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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