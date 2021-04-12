4 emekli amiral emniyette

104 emekli amiralin "Montrö Bildirisi" adıyla yayımladıkları bildiri sonrası ifadeye çağrılan 4 emekli amiral Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gitti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 104 emekli amiralin yayımladığı "Montrö bildirisi" hakkında, TCK'nın 316/1 maddesinde yer alan "Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan re'sen soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında söz konusu bildirinin hazırlanmasında aktif rol alan 10 emekli amiral, geçen pazartesi sabaha karşı Ankara, İstanbul ve Kocaeli'de gözaltına alındı. 4 emekli amiral ise yaşları nedeniyle ifadeye çağrıldı.
Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'ın emniyette ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi.
İfadeye çağrılan 4 emekli amirale, ifadeye gelmeleri için ikinci bir tebligat gönderilmişti.
YORUMLAR