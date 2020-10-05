İHA

Gaziantep'te yaşayan 4 kardeş, yıllarca şiddet gördükleri öz anneleri ve dayılarının korkusundan evden dışarı dahi çıkamıyorlar. Babaları ile yaşayan kardeşler, kendilerine işkence ettiğini ileri sürdükleri anneleri ile tacizde bulunduğunu iddia ettikleri dayılarının tutuklanarak cezaevine gönderilmesini istiyor.

İHA'nın haberine göre, tüyleri ürperten olay, Gaziantep’te meydana geldi. İddiaya göre anneleri C.S.'nin babaları C.S.S.'yi aldatmasına şahit olan 4 kardeş yaşananları anlatmamaları için birçok kez şiddete uğrarken, 4 kardeşten 2'si misafir oldukları dedesinin evinde öz dayıları B.E.Ç tarafından tacize uğradıklarını iddia etti.

Eşi tarafından kendisine boşanma davası açılan C.S.S.'nin elinden çocukları geçici velayet kararı doğrultusunda icra yoluyla alındı. Bunun üzerine hukuk mücadelesini başlatan baba, cep telefonu kamerası ile icra yoluyla annelerinin kaldığı eve götürülmek istenen çocuklarının anneleri ve dayılarının yanına gitmek istemediğini görüntüledi. Tekrar babalarının geri almayı başardığı çocuklar, tutuksuz yargılanan dayıları ve boşanma davası açan annelerinin korkusuna evden çıkmak istemiyor.

ÇOCUKLARINDAN DUYDUKLARI BABAYI ŞOKE ETTİ

Severek evlenen C.S.S. ile C.S.'nin 15 yıllık evliliklerinden 4 çocukları oldu. Ailesinin geçimi için yurtiçi ve yurt dışında çeşitli işlerde çalışan C.C.S., uzun yol şoförlüğü yaptı. Evinden uzak kaldığı dönemlerde ise eşi tarafından aldatıldığını yaşadığı bir tartışma sonucu iki kızının anlatması sonucu öğrenen adam, eşi tarafından kendisine boşanma davası açılınca çocukları geçici velayet kararı doğrultusunda icra yoluyla alındı. Baba ve çocuklarının hukuk mücadelesi ise bundan sonra başladı. Baba C.S.S, kızlarının birçok olaya şahit olduğunu ama annelerinin söylememeleri için çocuklarına şiddet uyguladığını belirterek, aldatılmanın yanı sıra bir şoku da çocuklarının öz dayısının iki kızını istismar ettiğini öğrenmesiyle yaşadı.

'BABA SENİNLE KONUŞMAM GEREKEN ÇOK ÖNEMLİ ŞEYLER VAR'

Baba C.S.S., aldatıldığını eşi ile tartıştıktan sonra kızının anlatması sonucu öğrendiğini ifade ederek, "Benim uzun mesai saatlerim var, bundan dolayı yurt dışında, yurt içinde çalıştım, taksi şoförlüğü yaptım. Evden hep 4 saatlik uykularla devam ediyordum. Evimde bazı şeyler olmuş ama farkında değildim. En son 1 Şubat'ta eşimle bir tartışma yaşadık, o tartışmanın üzerine bazı şeyler ortaya çıktı benim çocuklarım tarafından. Tartışmadan sonra beni karakola şikâyet etti, şikâyet olunca benim çocuklarım bana bir şey olacak diye korktular. Bunun üzerine büyük kızım panik atak geçirdi ve 'Baba seninle konuşmam gereken çok önemli şeyler var' demeye başladı.

BİRÇOK DEFA FARKLI KİŞİLERLE BENİ ALDATTIĞINI ANLATTI

Kızımı sakinleştirdik, 112'yi aradık, tedavisini yaptırdık, kızım anlatmaya başladı. Annesinin beni birçok defa aldattığını farklı farklı kişilerle ve bunu yıllarca çocuklara susması için üzerlerine baskı kurup tehdit ederek, gerek dövülerek, tehdit edilerek susturulmuş. Tartıştıktan sonra çocuklar bana çok şey anlattı, çocuğum beni annelerinin uzun zamandır aldattığını ve 'Bu bir daha olmayacak' diye çocuklara Kur’an’ın üstüne yemin etmiş. Sonrasında ise daha vahim bir şey öğrendim. İki kız çocuğum dayıları tarafından istismara uğramış" dedi.

ALDATILMANIN ÜZERİNE DAYI ŞOKU

Aldatılmanın şokunu yaşadıktan sonra kızlarının da dayıları tarafından istismara uğradığını öğrendiğini söyleyen baba C.C.S., "Ben bunu şubat ayının 10'unda öğrendim, 11'inde gerekli mercilere şikâyette bulundum, 14'ünde şahıs tutuklandı. 6. ayın 2'sine mahkeme günü atıldı. 6 ayın 2'sindeki mahkemede anne bu süreçte çocukları benden alıp götürdü. Boşanma davası da açılmıştı. Çocuklardan en çok mağdur olan küçük kızıma videolar çektiriyor, ona söylemesi gereken şeyleri söyleyip duruyor. Bir de çocuk dayısını aradı. Cezaevinde konuşmuş, özür dilemiş. Bu özür dilerken baba ve babanın ailesi tarafından bir baskıyla söylediği söyletiliyor" ifadelerini kullandı.

'11 YAŞINDAKİ KIZIMA MUAYENE YAPTIRDIM'

Kendisinin çocuklarına hiçbir baskı uygulamadığını dile getiren baba C.C.S., 11 yaşındaki kızını muayene yaptırdığını ve hazırlanan raporda kızının tacizine ilişkin somut bir netice çıkmadığını kaydetti. Öfkeli baba, rapor nedeniyle kızının dayısının tutuksuz yargılandığını anlatarak, "Böyle bir şey yok, yani hangi baba 11 yaşındaki çocuğuna fiziki muayene yaptırabilir. Bu kadar aşağılık bir şey ne kadar zor bir şey, bunun iftirası olabilir mi? Ben 11 yaşındaki kızımı muayene yaptırdım. Çocuğun şimdi alınan ifadesinde de var, kasım ve aralık ayında 6 defa öz dayısı tarafından istismara uğradığını beyan ediyor. O şahıs 14 Şubat'ta tutuklandı, 6. ayın 2'sine mahkeme günü verildi, 6. ayın 2'sine kadar tutukluydu ama ne olduysa 6. ayın 2’sinde tutuksuz yargılanmaya kaldı. Başkan sadece büyük çocuğu dinledi, diğer çocuğun yaşı küçük diye dinlemedi. Bir İstanbul yasası deyip gidiyorlar, kadının beyanı esastır deniliyor. Bunu yaşayan şahitler var, pedagog raporları var. Devletin kendi vermiş olduğu raporlar var ama şahıs dışarıda ve böyle bir insan neden dışarıda” dedi.

'BÖYLE BİR ANNEDEN NE BEKLİYORSUNUZ'

Yaşanan olaylardan sonra anne C.S.'nin çocuklarının yanına gelerek tehditlerde bulunduğunu kaydeden baba C.C.S., "'Eğer benim kardeşime ve aileme, anneme bir şey olursa bakın size neler yapacağım, o zaman öldüreceğim o zaman göreceksiniz' dedi. Çocuklarımın amca dediği bir dostumun yanında eşim kızıma, 'Kızım dudağından öptüyse ne oldu ki' dedi. 'Ben de öpüyorum, onunla ben de yatıyorum.' Böyle bir anneden ne bekliyorsunuz. Ben Türkiye hukukuna, Türkiye'nin hukuk devleti olduğuna inandığım için Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine sığındık ve adaletin tecelli etmesini bekliyorum" dedi.

'YAŞADIKLARIM YÜZÜNDEN ÖLMEK İSTEDİM'

Annesinden şiddet gören ve öz dayısının istismarına uğrayan 13 yaşındaki E.S. ise yaşadığı tramvayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu. E.S., "Ben zor dönemler geçirdim, annemden dayaklar yedim ve annemin kardeşinden ben tecavüz gördüm. Ben düzgün yaşayamıyorum, her zaman korku içinde yaşıyorum, panikliyorum. Bu süreçte babaannemde kalıyorum, babamda da kalmıyorum. Yaşadıklarım yüzünden ölmek istedim. Anneme 'Kardeşin bana bunu bunu yaptı' dedim bana inanmadı, sonrasında geldi dövdü” ifadelerini kullandı.

'6 DEFA BEN SES ÇIKARAMADIM'

Babasıyla annesinin 1 Şubat'ta kavga ettiklerini kaydeden E.S., “O zaman çok üzüldüm, babam da bayağı kötü oldu. Bende söylemek zorunda kaldım. 'Baba, annemim kardeşi bize böyle böyle yaptı' ve babam buna susmadı. Ben yılbaşına yakın bir dönemde 6 defa anneanneme gittim. Sonra dayımın bana yakınlaşmasını gördüm, ablamdan faydalanamadığı için bana bayağı yaklaştı. 6 defa ben ses çıkartamadım, bana daha çok zarar verir diye. Sessiz kaldım, bir şey yapamadım, üstümden itmeye çalıştım, ben uzaklaştıkça kendisi dibime geldi” dedi. Annesinin babasını aldatmasına şahit olduğunu söyleyen E.S., "Annem bize yemin etti ama sonra gitti bakkalcıyla çıktı, sonra boşanma davasında annemim başka erkeklerle olduğu ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

'ONUN TEKRAR HAPİSTE KALMASINI İSTİYORUM'

Yaşadıkları sonrası evden dışarı çıkmaya korkar olduğunu kaydeden E.S., "Ben düzgün dışarı çıkamıyorum korkuyorum, eskiden ablamla çıkabiliyorduk ama şu an kapımızın önüne bile inemiyoruz. Ben onun dışarıda kalmasını istemiyorum, ben onun tekrar hapiste kalmasını istiyorum. O elini kolunu sallayarak gezerken asıl benim gezmem lazım onun yerine" diyerek tepkisini dile getirdi.