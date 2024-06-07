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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: 4.5 yıldır firardaydı! İğrenç adam yakalandı - Afyon haberleri | Son dakika haberleri

        4.5 yıldır firardaydı! İğrenç adam yakalandı!

        Çocuk istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi 4 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan, 4.5 yıldır firari olan S.D., JASAT tarafından İzmir'de yakalandı. Cinsel istismar hükümlüsü, işlemlerinin ardından Aliağa Şakran T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 11:31 Güncelleme: 07.06.2024 - 11:32
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        4.5 yıldır firardaydı! İğrenç adam yakalandı!
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        Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede yapılan saha araştırması sonucunda; çocuğun cinsel istismarı 3 suç kaydı ile cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından toplamda 4 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan ve 4 yıl 6 aydır firar durumunda bulunan S.D. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından İzmir’in Balçova ilçesinde ikamet ettiği evde yakalandı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLECEK

        İHA'da yer alan habere göre yakalanan S.D., İzmir Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. İşlemlerinin ardından Aliağa Şakran T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilecek.

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