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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 68 ilde Mercek-6 operasyonu yapıldı!

        Son dakika haberi 68 ilde Mercek-6 operasyonu yapıldı!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "68 ilde, son 4 günde, ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen Mercek-6 operasyonlarında; 754 ruhsatsız tabanca, 20 uzun namlulu tüfek, 49 kurusıkı tabanca, 128 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere 951 silah ele geçirildi" dedi. Yerlikaya, 1129 şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 08:29 Güncelleme: 24.11.2023 - 08:55
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        68 ilde Mercek-6 operasyonu yapıldı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi: "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız.

        İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Samsun, Ankara, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Konya, Kocaeli, Diyarbakır, Rize, Antalya, Sakarya, Şırnak, Manisa, Balıkesir, Hatay, Kütahya, Ordu, Elazığ, Kahramanmaraş, Kastamonu, Osmaniye, Eskişehir, Kayseri, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Aksaray, Aydın, Uşak, Ağrı, Düzce, Giresun, Kars, Malatya, Yalova, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Çorum, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Gümüşhane, Isparta, Karaman, Kırıkkale, Kilis, Mardin, Niğde, Batman, Bingöl, Kırklareli, Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tokat, Yozgat, Zonguldak, Bilecik, Denizli, Erzincan, Muş, Tunceli’de yapılan Mercek-6 Operasyonları'nda 754 ruhsatsız tabanca yakalandı. Bazı şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle:

        İstanbul'da 181 tabanca 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 209 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adana’da 51 tabanca ele geçirildi. 76 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İzmir’de 52 tabanca ele geçirildi. 60 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Samsun’da 36 tabanca ele geçirildi. 46 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ankara'da 30 tabanca ele geçirildi. 46 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bursa’da 36 tabanca ele geçirildi. 63 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

        Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimiz müsterih olsun: Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelemiz kararlılıkla sürecek."

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        #Ali Yerlikaya
        #Son dakika haberler
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