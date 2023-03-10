7 yaşındaki Lara okulda can verdi!

Bursa'da olay, merkez Nilüfer ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hüsnü Züber İlkokulu’nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 1. sınıf öğrencisi Lara K. (7) beden eğitimi dersinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı rahatsızlandı.
SAĞLIK EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ
İHA'da yer alan habere göre öğretmeni durumu fark etmesiyle birlikte sağlık ekiplerine bilgi verdi.
KÜÇÜK ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük kızı ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Lara K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
AİLESİ, ARKADAŞLARI VE ÖĞRETMENLERİ YASA BOĞULDU
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, küçük kızın ölümü ailesi, sevenleri, okuldaki arkadaşları ve öğretmenlerini yasa boğdu.
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