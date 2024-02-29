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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 9 ilde operasyon: 2 suç örgütü çökertildi

        Son dakika haberi 9 ilde operasyon: 2 suç örgütü çökertildi

        Aydın ve Hatay merkezli 9 ilde düzenlenen Kafes operasyonlarında iki ayrı suç örgütü çökertildi. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 08:28 Güncelleme: 29.02.2024 - 08:32
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        9 ilde operasyon: 2 suç örgütü çökertildi
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        Aydın ve Hatay merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-50" operasyonlarında; Hatay’da elebaşılığını B.Ç. ve M.Ç.’nin, Aydın’da elebaşılığını Hüseyin Avni Demirkol'un yaptığı 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgüt elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 37 şüpheli yakalandı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından operasyonlar hakkında açıklama yaptı.

        DEPREMZEDELERİN İLAÇLARINI DAĞITMIŞ GİBİ GÖSTERMİŞLER

        Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Hatay merkezli, Ankara, Adana, Manisa, Mersin, İstanbul, Konya ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı.

        Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; depremzedelere dağıtılması gereken ilaçları dağıtmadıkları halde sahte evrak ve faturalar ile dağıtılmış gösterip ödeme aldıkları ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişleri ve Jandarma tarafından yapılan analiz ve saha araştırmaları sonucunda yaklaşık 2 milyar 250 milyon TL kamu zararına neden oldukları tespit edildi.

        AYDIN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

        Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 4 aydır devam eden takipli KOM faaliyeti kapsamında; Aydın ili Kuyucak, Nazilli, Karacasu ve Buharkent ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda; "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçunu örgütlü olarak işleyen, elebaşılığını Hüseyin Avni Demirkol’un yaptığı suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı. 2’si tutuklandı, 7’sinin adli işlemleri devam ediyor.

        Operasyonlar sonucu; 124 bin adet uyuşturucu hap, ruhsatsız tabancalar, muhtelif miktarda uyuşturucu maddeler, suçtan elde edilen taşınır ve taşınmaz varlıklar ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası'na el konuldu.

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