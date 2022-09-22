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Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezleri

Trabzonspor, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 7, Avrupa kupalarında 4, 1 de Süper Kupa olmak üzere 12 resmi karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililerde Eren Elmalı, Jens Stryger Larsen ve Trezeguet, 12 resmi maçın tamamında forma giydi

Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezleri

Karadeniz ekibinde, bu dönemde vazgeçilmez isimler Eren Elmalı, Jens Stryger Larsen ve Trezeguet oldu. Sol bek Eren Elmalı, 12 karşılaşmada 1026 dakika ile en fazla süre alan oyuncuların başında gelirken bu ismi 989 dakika ile sağ bek Larsen takip etti, Mısırlı futbolcu Trezeguet de 977 dakika ile üçüncü sırada yer aldı.

Trabzonspor'da söz konusu dönemde 28 oyuncu forma giyerken 3 yeni transfer, teknik direktör Abdullah Avcı tarafından her maçta oynatıldı.

Sakatlıklar bazı oyuncuları etkiledi

Trabzonspor'da bazı futbolcular, sakatlıkları nedeniyle fazla süre alamadı.

Takım kaptanı Uğurcan Çakır, sakatlığı nedeniyle 3 karşılaşmada görev alamazken 9 maçta 810 dakika forma giydi. Kolu kırılan ve ameliyat edilen Edin Visca, 3 müsabakada 196 dakika oynayabildi.

Yedi maçta 476 dakika görev alan Dorukhan Toköz'ün de çapraz bağları koptu. Ameliyat edilen Dorukhan, sezonu kapadı.

Marek Hamsik, adale sakatlığı nedeniyle sezonun ilk resmi müsabakası olan Süper Kupa maçında sakatlandıktan sonra sahalara döndü. Slovak oyuncu, 6 maçta 324 dakika oynadı.

Yeni transferlerden Yusuf Yazıcı da sakatlığı nedeniyle 1 maçta 44 dakika oynayabildi. Sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Bruno Peres ve Serkan Asan ise hiç forma giyemedi.

En az süre alanlar

Trabzonspor'da Yusuf Erdoğan 3 maçta 5 dakika, Emrehan Gedikli 1 maçta 8 dakika, Naci Ünüvar 1 maçta 9 dakika, Lahtimi ise 1 maçta 11 dakika ile en az süre alan oyuncular oldu. Genç oyuncular Kerem Şen ile Taha Altıkardeş ise hiç süre alamadı.

Takımdan ayrılan Berat Özdemir 1 maçta 5 dakika, Cornelius 7 maçta 583 dakika, Kouassi 8 maçta 189 dakika görev yaptı.

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